Jasmine Harman de A Place in the Sun montre ses jambes en minirobe alors qu’elle branche « l’épisode préféré de tous les temps » de l’émission

A PLACE in the Sun’s Jasmine Harman a montré ses jambes incroyables dans une mini robe alors qu’elle partage son « épisode préféré de tous les temps » de l’émission Channel 4.

L’hôte de la propriété ne manque jamais d’impressionner les fans avec ses magnifiques clichés en ligne.

Instagram/@jasmineharman

Jasmine ne manque jamais d’impressionner les fans avec ses magnifiques clichés en ligne[/caption] Toby HP Photographie/Instagram

Jasmine, 48 ans, a ébloui sa fidèle légion d’adeptes avec une superbe photo d’elle affichant sa silhouette étonnante dans une robe courte à imprimé floral orange et blanc.

Le maquillage de l’actrice était impeccable, avec du fard à joues, de l’eye-liner, du mascara et une lèvre rouge audacieuse.

Ses cheveux blonds foncés étaient peignés en vagues de plage lâches et elle portait un chapeau de paille beige.

Elle a également partagé son « épisode préféré de tous les temps » de l’émission Channel 4 et a expliqué aux fans pourquoi c’était « si spécial ».

Jasmine a écrit à ses 130 000 abonnés : « Aujourd’hui sur Channel 4 à 15 h, l’un de mes épisodes préférés de tous les temps, avec mes merveilleux Househunters Themis & Paolo, et un budget de 180 000 £ pour trouver une maison pour eux-mêmes et leurs 3 enfants à Chypre. »

Elle a poursuivi: «Tant de raisons pour lesquelles c’était si spécial; et surtout, j’ai eu la chance de visiter le village d’où venait mon arrière-grand-père.

Dans la section des commentaires, les fans se sont souvenus de l’épisode et ont fait l’éloge de Jasmine pour son apparence.

L’un d’eux a écrit: « C’était un si bon épisode. Quel beau couple, tellement content pour eux. Et comme d’habitude Jasmine, tu as été brillante et tu as trouvé leur rêve.

Un deuxième a ajouté : « Tellement bon ! J’ai adoré cet épisode. »

Un troisième a commenté: « Tu es magnifique comme toujours Jasmine! »

Un quatrième a écrit: « C’est incroyable! J’aime Chypre.

Un cinquième a jailli: « Tu es incroyable Jasmine, j’adore le look. »