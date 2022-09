Jasmine Harman de A Place in the Sun laisse les invités en larmes avec un geste émouvant

La présentatrice de A PLACE in the Sun, Jasmine Harman, a laissé ses invités en larmes après les avoir « gâtés » dans l’émission d’aujourd’hui.

La chasseuse de maison Hannah était à la recherche d’un appartement moderne à deux lits avec vue sur la mer à Majorque, en Espagne.

Hannah a été laissée en larmes lors d'un épisode de A Place in the Sun

Jasmine Harman tourne actuellement pour A Place in the Sun de Channel 4

Elle a demandé l’aide de Jasmine de Channel 4 et de son amie proche Helen pour essayer de faire de son rêve une réalité.

Hannah, enfermée avec un budget de 250 000 £, espérait une maison avec deux chambres et de belles vues.

L’acheteur a hérité son argent pour une place au paradis de son défunt père.

Elle a dit que l’utilisation de l’argent pour une maison de vacances signifiait que tous ses proches pourraient également en profiter.

Essayant de rendre le voyage aussi mémorable que possible et espérant faire tomber les amis amoureux de la région, l’expert immobilier Jasmine leur a réservé quelques surprises.

Tout d’abord, Hannah et Helen ont pu participer à des danses de salsa élégantes, ce qui les a vraiment aidées à se faire une idée de l’île des Baléares.

Ensuite, elle a présenté aux acheteurs une expatriée nommée Ria, qui a quitté son pays d’origine, le Canada, pour chercher le soleil, la mer et le sable en Espagne.

La dernière surprise de Jasmine a fait pleurer les acheteurs.

On leur a dit de se couvrir les yeux en entrant dans un appartement, avant de contempler une vue imprenable sur la mer.





Hannah a été immédiatement ravie en disant : « C’est la vue. C’est définitivement le sentiment que je voulais. C’est tout simplement charmant.

Elle a commencé à pleurer et s’est essuyée les yeux en ajoutant: “J’ai eu une petite boule dans la gorge alors! Ouais, c’est vraiment sympa.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15 h sur Channel 4 et All 4.

Le présentateur est le visage du programme immobilier de Channel 4