Jasmine Harman de A Place in the Sun laisse les fans doubler avec un message grossier

JASMINE Harman a stupéfié les fans de A Place in the Sun après avoir tourné dans une destination dont le nom est étonnamment similaire à un mot classé X.

La femme de 46 ans s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager un selfie sans faille de sa dernière destination A Place in the Sun.

Canal 4

Jasmine Harman tourne actuellement pour A Place in the Sun de Channel 4[/caption]

Canal 4

La présentatrice a récemment rendu hommage à son chien qu’elle a perdu il y a un mois[/caption]

Cependant, les fans ont été laissés perplexes par le nom de la destination, en raison de sa similitude choquante avec un juron.

Elle a légendé son message : « Parfois, ce sont les petites choses ! Mon endroit heureux – pagayer dans la mer ! Qu’est-ce qui vous rend heureux ? »

Le présentateur était à Cunit, une petite ville côtière de Catalogne, en Espagne.

Mais de nombreux utilisateurs de Twitter se sont retrouvés à vérifier la destination en raison de sa similitude avec un certain mot classé X.

EN SAVOIR PLUS SUR APITS CHUT Les téléspectateurs de A Place in the Sun dénoncent l’habitude “ennuyeuse” des chasseurs de maisons – “ferme-la!” COUP CHAUD Les fans d’APITS louent Laura Hamilton alors qu’elle enfile une robe moulante

Aux côtés d’une série d’emojis au visage choqué, une personne a écrit : « Oh mon dieu ! Presque un vilain mot… »

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a déclaré: «Cela semble très impoli. J’ai dû vérifier ce nom de lieu.

Tandis qu’un troisième ajoutait : “Je pensais avoir mal lu, si vous voyez ce que je veux dire…”

Le message intervient après que la présentatrice est tombée en panne plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a parlé de la mort dévastatrice de son chien de famille Jet.

Jasmine a commencé la vidéo émotionnelle: “Je veux parler de quelque chose d’assez difficile. Je n’ai jamais parlé auparavant de ce qui lui est arrivé parce que c’était trop bouleversant.

Prenant une profonde inspiration pour retenir son émotion compréhensible, elle a ajouté: “Jet s’est en fait étouffé avec un ballon, juste un ballon normal alors qu’il se promenait avec un ami.”

Jasmine a ensuite exhorté les autres propriétaires d’animaux à se préparer au pire, les encourageant à regarder des vidéos en ligne sur ce qu’il faut faire si leur chien s’étouffe.





Jasmine est sur A Place in the Sun depuis ses débuts en 2004 aux côtés d’un autre présentateur de longue date, Jonnie Irwin.

Elle a également participé à des émissions sur l’immobilier, les voyages, la santé et le mode de vie pour This Morning, GMTV et Travel Channel.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15 h sur Channel 4.

Instagram

Jasmine a révélé que son chien bien-aimé Jet était mort dans un “accident tragique”[/caption]

Instagram

Jasmine a déclaré que sa famille avait le cœur brisé par la perte soudaine de leur chien[/caption]