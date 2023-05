Jasmine Harman de A Place in the Sun impressionne les fans avec une séance photo glamour alors qu’elle fait la promotion d’un nouveau projet loin de l’émission Channel 4

A PLACE in the Sun’s Jasmine Harman a ébloui les fans avec une série de photos glamour de sa dernière séance photo alors qu’elle annonçait un nouveau projet en dehors de l’émission Channel 4.

La présentatrice de télévision était magnifique alors qu’elle partageait une sélection de clichés de sa nouvelle ligne de mode avec le détaillant de vêtements, Cotton Traders UK.

Jasmine était magnifique alors qu’elle présentait sa nouvelle ligne de vêtements avec Cotton Traders UK[/caption] Commerçants de coton/Instagram



Jasmine dit que sa collection rendra n’importe quelle femme « confiante »[/caption]

Jasmine, 48 ans, a apporté le glamour en posant dans une robe à imprimé floral jusqu’aux genoux qu’elle a associée à une veste en jean qu’elle a jetée sur son épaule et une paire de talons de mule de couleur nude.

La star a terminé le look chic et accessoirisé avec des boucles d’oreilles en forme de fleur blanche.

Les cheveux et le maquillage de Jasmine étaient impeccables alors qu’elle affichait sa nouvelle coiffure courte et un maquillage glamour qui comprenait un eye-liner noir, un fard à paupières fumé et un rouge à lèvres mat rose pâle.

Sur une autre photo, l’animateur de Channel 4 porte un haut blanc à manches courtes avec un pantalon à motifs et des sandales blanches.

Elle avait l’air super glamour et maquillée lors de la séance photo alors qu’elle dit aux fans à quel point elle se sent « confiante » dans les vêtements.

La personnalité de la télévision a présenté deux autres magnifiques robes de sa collection – l’une était une robe longue élastiquée à taille nouée en vert vif avec un imprimé floral blanc.

Jasmine portait également une autre robe midi froissée à fleurs bleu indigo et cintrait sa taille avec une ceinture noire élégante.

L’animateur de A Place in the Sun a sous-titré le post : « Je suis totalement obsédé par ma nouvelle collection avec Cotton Trader UK ! Je veux me sentir en confiance dans mes vêtements et cette édition est à 100 % ! Il combine tout ce que j’aime dans la mode : élégant, flatteur, confortable, classique, abordable, portable et durable. Vous allez adorer ces pièces et les porter pendant des années. Je suis ravie de vous présenter ma collection et de faire partie de la Cotton Traders Family.

Les fans ont été laissés jaillir de Jasmine dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit : « Tu es magnifique. Ouah. »

Un second a ajouté: « Juste magnifique Jasmine. »

Un troisième a commenté: «Vous êtes magnifique, tout comme la collection. Mon préféré est le haut en dentelle et le jean.

Un quatrième a écrit : « Incroyable Jasmine ! Je vais commander une friandise ou deux.

Des chemisiers en dentelle légère aux jupes et robes fluides, la collection incarne le véritable style estival et constitue la garde-robe capsule parfaite pour les mois les plus chauds.

La nouvelle collection de Jasmine est disponible sur le site officiel de Cotton Traders ici.

Jasmine avait l’air chic dans une robe longue froissée à fleurs de sa nouvelle ligne[/caption]