Jasmine Harman de A Place in the Sun gronde les invités «effrontés» après un faux pas de propriété – mais ils ont le dernier mot

La star de A PLACE in the Sun, Jasmine Harman, n’a pas pu s’empêcher de s’en prendre à un couple après avoir fait une offre « coquine » sur une propriété qu’elle leur avait déjà montrée plus tôt.

Dans l’émission d’hier, Jasmine s’est envolée pour Mar Menor en Espagne pour l’épisode qui l’a vue essayer de trouver le couple Tracey et Dean leur maison de vacances de rêve.

4 Dean et Tracey ont effrontément fait une offre sur la première propriété qu’ils ont vue Crédit : Canal 4

L’émission de Channel 4, qui aide les gens à trouver leurs propriétés de vacances idéales, a vu Jasmine choquée lorsque le couple a révélé qu’il souhaitait déposer une offre « coquine » sur une propriété.

Tracey et Dean, qui recherchaient une maison de deux chambres, avaient les yeux rivés sur un appartement qui était déjà inférieur à leur budget de 70 000 £.

Le couple, qui a toujours rêvé de vivre à l’étranger, a révélé qu’il avait besoin d’espace pour rendre visite à ses trois enfants et à ses deux enfants en famille d’accueil.

4 Jasmine a montré au couple environ cinq propriétés Crédit : Canal 4

Avant leur recherche de propriété, Jasmine a interrogé le couple sur ce qu’ils recherchaient et pourquoi ils étaient attirés par la vie et l’achat en Espagne.

Dean a répondu : C’est fantastique ici. Beau soleil, belle mer c’est génial. »

Jasmine a posé la question suivante : « Et qu’est-ce qui vous a décidé à faire ce pas maintenant ? »

Tracey a répondu : « Ça a toujours été un rêve de déménager en Espagne.

4 Jasmine était ravie que le couple ait obtenu la maison de vacances de ses rêves Crédit : Canal 4

« Nous voulons passer plus de temps au soleil et le temps à la maison nous empêche de faire nos loisirs. »

Dean et Tracey ont révélé qu’ils adoraient le jet ski et qu’ils se rendaient souvent dans le Devon au Royaume-Uni pour le faire, donc vivre en Espagne signifie qu’ils peuvent le faire quand ils le souhaitent.

Dans la première propriété, la recherche a été couronnée de succès car le couple en est tombé éperdument amoureux.

Il était sur le marché pour 55 500 £, bien en deçà de leur budget, mais nécessitait des travaux de rénovation pour le rendre plus moderne.

4 La maison a besoin de travaux mais le couple était ravi Crédit : Canal 4

Après avoir examiné les cinq propriétés, le couple a décidé d’opter pour la première propriété.

Expliquant leur décision, Tracey a déclaré : « Cela a été vraiment difficile parce que le [first property] a besoin de beaucoup de travail.

Dean a ajouté: « Nous ne pensions tout simplement pas que nous serions aussi près de la plage.

« Compte tenu du travail à faire, nous allons être un peu effrontés ou très effrontés et offrir 46 500 £. »

Jasmine a répondu: «Il est sur le marché pour 55 500 £, ce qui est déjà bien en deçà du budget, mais vous aimeriez réduire davantage le prix. Je ne sais pas dans quelle mesure une offre aussi basse sera acceptée, mais je vais appeler l’agent.

Heureusement pour le couple, après quelques négociations, le propriétaire a accepté un prix de 48 000 £.

A Place in the Sun est diffusé en semaine sur Channel 4 à 16h.