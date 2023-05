Jasmine Harman de A Place in the Sun fait battre les pulsations dans une robe d’été décolletée « époustouflante »

La présentatrice de télévision Jasmine Harman a fait parler tous ses fans alors qu’elle partageait un nouveau selfie époustouflant sur Instagram.

Jasmine avait partagé la publication du tournage du dernier épisode de la populaire émission immobilière de Channel 4 A Place in the Sun.

Instagram/@jasmineharman

Jasmine éblouie par le superbe cliché[/caption] Canal 4

Elle est généralement vue sur A Place in the Sun[/caption]

La femme de 47 ans a séduit dans la robe jaune décolletée qui comportait des pois blancs partout.

Elle profitait du soleil à Gran Canaria dans le cadre de sa dernière recherche de propriété.

Elle a ajouté un visage plein de maquillage avec un rouge à lèvres aux couleurs vives pour améliorer ses traits du visage.

La star a semblé faire une petite gaffe dans sa légende Instagram en branchant le dernier épisode de la série.

Dans ce qui serait un budget extraordinairement bas, Jasmine a affirmé que les amateurs de soleil travaillaient avec 250 £ pour trouver la maison de leurs rêves à l’étranger.

Elle a écrit à côté du cliché ensoleillé : « Avez-vous apprécié nos nouveaux épisodes sur @channel4 ?

« Aujourd’hui, à 16h, j’aide Nick et Tim à trouver leur place de rêve au soleil sur la magnifique île de Gran Canaria, avec un budget de 250 £. Je espère que vous l’apprécierez! »

Cela a conduit à de nombreux commentaires amusants de fans qui ont relevé la légère erreur dans sa légende.

Un fan adorateur a posté un emoji avec la langue en écrivant: « Budget de 250 £ !? C’est à peu près ma portée.

Un autre a dit de la même manière : « 250 livres sterling, je regarde définitivement celui-ci, c’est plus mon budget. »

D’autres ont passé sous silence son trébuchement pour lui envoyer ses meilleurs vœux et la complimenter sur son apparence.

L’un d’eux a simplement écrit : « magnifique x ».

Alors qu’un autre a commenté: « Obsédé ».

Jasmine a récemment taquiné les fans à propos d’un tout nouveau projet de tournage après avoir partagé des clips en coulisses.

Dans un clip, on pouvait la voir poser dans une robe élégante alors qu’elle se reposait au sommet d’un rocher au bord d’une rivière luxueuse en France.

Ses mèches blondes bruissaient dans le vent alors qu’elle mettait son meilleur visage sensuel devant les caméras.

Une caméraman professionnelle a filmé Jasmine pour le projet télévisé qui n’a pas encore été annoncé alors qu’elle affichait ses jambes dans la robe et penchait la tête en arrière pour capter les rayons du soleil.

Un fan a demandé si elle tournait la série revisitée A Place in the Sun, quelque chose que The Sun a rapporté plus tôt cette année lorsque Jasmine a confirmé que la série spéciale se poursuivrait dans un chat en direct en ligne.

Instagram

Elle taquine les projets à venir[/caption]