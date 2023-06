Jasmine Harman de A Place in the Sun étonne les fans avec des photos de retour de 19 ans alors qu’elle marque une étape incroyable

A PLACE in the Sun’s Jasmine Harman a stupéfié les fans avec une photo rétro de 19 ans.

La présentatrice de Channel 4 TV a marqué une étape personnelle incroyable avec son mari photographe Jon Boast.

Jasmine Harman est surtout connue pour son travail sur A Place in the Sun de Channel 4[/caption] Instagram

Elle a fêté son anniversaire avec son mari caméraman Jon Boast[/caption]

Jasmine, 47 ans, est surtout connue pour son travail sur la populaire émission A Place in the Sun sur le diffuseur commercial.

Elle a présenté l’exposition immobilière de 2004 à 2019 aux côtés de Jonny Irwin, qui a reçu un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale en 2020.

Mais Jasmine est devenue sentimentale en repensant aux bons moments qu’elle a partagés avec son partenaire de longue date dans un joli post sur Instagram.

Le présentateur de télévision a publié un adorable montage de compilation de certaines des photos préférées du couple alors qu’ils célébraient leur 14e anniversaire de mariage.

On pouvait les voir sourire ensemble dans des selfies au visage frais, aux côtés d’autres clichés en coulisses alors qu’ils travaillaient ensemble sur diverses émissions de télévision.

Dans d’autres images – sur la musique de fond de You Are The Sunshine Of My Life de Stevie Wonder – le couple rayonnait alors qu’ils se rassemblaient ensemble dans une série d’images intimes.

Ils ont également été vus en train de rire en sautant dans une piscine exotique pendant leurs vacances ensemble.

Elle a légendé le post : « Joyeux anniversaire @jboasty_dop !!!

« 14 ans de mariage, 19 ans de vie commune. Je regardais juste de vieilles photos et je me sentais nostalgique.

“Comme nous étions frais !! Tu es mon soleil, ma lune et toutes les étoiles du ciel pour moi. Toi et nos enfants êtes mon monde Je t’aime! »

Elle a ajouté: « (Tous ceux qui connaissent Jon sauront à quel point ce sera pour lui, alors s’il vous plaît, aimez et commentez pour que le plus de gens possible le voient !!!) (rire diabolique!).

Les fans n’ont pas tardé à prodiguer leurs meilleurs vœux au couple en les félicitant pour leur journée spéciale.

Un fan a écrit: « Joyeux anniversaire Vraiment heureux pour toi. Je sais que regarder à travers de vieilles photos est si spécial.

Un second a applaudi: «Ce que vous avez tous les deux ensemble est quelque chose que beaucoup de gens ne trouvent ni n’expérimentent jamais dans leur vie. C’est donc quelque chose dont il devrait être très fier et ne pas grincer des dents du tout, mais sachez que vous êtes tous les deux bénis de vous avoir. Joyeux anniversaire à vous deux .”

« Joyeux anniversaire, pas besoin de grincer des dents devant les merveilleux souvenirs heureux, xxx », a applaudi un autre.

Tandis qu’un quatrième écrivait : « ooh charmant Jas, heureux de faire grincer des dents le mari . Ne formez-vous pas un couple adorable, si mignon. Il est beau, gentil et fait rire, que demander de plus. Joyeux anniversaire @jboasty_dop et @jasmineharman profitez et célébrez chaque instant .”

Jasmine et son mari ont partagé de doux moments ensemble en sautant dans une piscine de vacances[/caption] Instagram

Elle a posté plusieurs photos des coulisses des émissions sur lesquelles ils ont travaillé[/caption]