Jasmine Harman de A Place in the Sun est horrifiée après un dangereux accident à la maison

La star de A Place in the Sun, Jasmine Harman, a été horrifiée lorsque son toit s’est effondré hier.

La présentatrice de télévision, 46 ans, a raconté aux fans l’incident choquant et a révélé l’étendue des dégâts causés à sa maison.

Partageant une photo de ce qui semblait être son salon couvert de décombres, Jasmine a écrit : « OMFG ! Mon plafond vient de tomber. Dieu merci, personne n’était là-dedans.

La star partage sa maison avec son mari Jon et leurs deux enfants, Albion et Joy.

Elle a rencontré son mari pendant le tournage et a récemment déclaré au Metro : « Jon [Boast] J’étais le caméraman au Portugal pour mes deux premières émissions et je ne pense pas que nous étions le genre l’un de l’autre au début.

“C’était un brûleur lent mais nous sommes ensemble depuis 18 ans.”

Le désastre domestique survient peu de temps après que Jasmine et sa famille aient eu le cœur brisé par la mort de leur chien Jet.

Elle a dit à ses followers qu’il était mort dans un “tragique accident”, ajoutant “mon cœur est brisé”.

Jasmine a présenté A Place in the Sun avec Jonnie Irwin depuis 2004 et ils ont filmé plus de 200 épisodes ensemble.

Jasmine est également une habituée de BBC Radio Kent où elle rejoint PJ et Harris pour le Sunday Supplement.





Parlant de ce qui rend la série si populaire après tout ce temps, Jasmine a déclaré: “Évasion et inspiration – les gens de la série font en sorte que cela se produise quelle que soit leur situation. Nous sommes également une nation d’amoureux de l’immobilier obsédés par la météo et le soleil, alors A Place In The Sun est la combinaison parfaite.

« Ce qui m’intéresse, c’est ce moment où vous voyez l’exaltation sur le visage des gens lorsqu’ils sécurisent la propriété qu’ils essaient de trouver depuis des années.

“C’est un privilège d’aider les gens dans ce voyage et cela me touche à chaque fois.”