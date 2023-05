Jasmine Harman de A Place in the Sun éblouit les fans avec une « superbe » photo de maillot de bain – avant de partager la vérité choquante derrière le tournage

A PLACE in the Sun’s Jasmine Harman a séduit les fans avec un maillot de bain « époustouflant » – alors qu’elle révèle la « vérité » choquante derrière le tournage.

L’émission de Channel 4 s’est rendue sur Instagram où elle a partagé une magnifique photo d’elle portant un maillot de bain plongeant qui montrait son physique incroyablement tonique.

Jasmine, 48 ans, accessoirisée d’un immense chapeau de paille à larges bords et d’une sélection de bijoux en or, dont un collier superposé et de grandes créoles.

La présentatrice de télévision était magnifique alors qu’elle s’asseyait sur le yacht, rayonnante avec un cocktail à la main.

La star était glamour avec un rouge à lèvres rouge vif, un fard à paupières chatoyant et un eye-liner noir, qui accentuaient ses beaux yeux.

Ses nouveaux cheveux blonds sains ont été laissés et lissés.

Jasmine n’a pas hésité à donner à sa fidèle légion de followers un regard honnête sur les coulisses de la séance photo, car elle a admis qu’il y avait beaucoup de vent même si cela ne ressemblait pas à ça sur la photo.

Elle a légendé le post: « La caméra ne ment jamais… ou le fait-elle ?? Attendez la fin pour voir la vérité derrière l’objectif !

Les fans se sont évanouis devant Jasmine dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit : « Tu es superbe dans le maillot de bain Jasmine ! »

Un deuxième a ajouté: « Juste tomber magnifique. »

Un troisième a jailli: « Vous êtes sérieusement absolument magnifique! »

Un quatrième a commenté: « Wow tellement tellement beau. »

Un cinquième a écrit: « Magnifique comme toujours Jasmine x. »

