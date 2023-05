Jasmine Harman de A Place in the Sun éblouit les fans avec une photo « superbe » en robe d’été décolletée

Jasmine Harman de A Place in the Sun a montré ses jambes et a séduit ses followers dans une robe d’été.

La présentatrice de télévision était fabuleuse alors qu’elle portait une robe à fleurs de sa nouvelle ligne de vêtements avec le détaillant de vêtements, Cotton Traders UK.

Jasmine, 48 ans, arborait un look estival alors qu’elle posait pour un cliché posté sur Instagram hier.

L’hôte de A Place in the Sun a montré ses jambes ensoleillées tout en se promenant dans une robe à fleurs bleues.

Bénéficiant d’un décolleté flatteur et d’une jupe fluide, l’ensemble complimentait les mèches blondes de Jasmine.

Elle a associé le look à des sandales beiges et à des boucles d’oreilles bleu vif.

Posant sur un fond exotique, on pouvait voir en arrière-plan un éventail de palmiers et de ciel bleu.

Jasmine a discuté avec ses 128 000 abonnés dans la légende, déclarant : « Ambiance des jours fériés ! Si vous devez travailler ce jour férié, amusez-vous !

Merci à vous si vous travaillez aujourd’hui !! Dites-moi ce que vous faites dans les commentaires ? »

Un fan a jailli en réponse: « J’ai l’air incroyable Jasmine. »

Un autre a écrit: « Absolument magnifique. »

Un troisième a sonné par écrit: « J’adore la robe. »

« Charmant », a commenté un quatrième.

La maman de deux enfants a récemment parlé de sa nouvelle entreprise, expliquant : « Je suis totalement obsédée par ma nouvelle collection avec Cotton Trader UK !

« Je veux me sentir en confiance dans mes vêtements et cette édition est à 100 % ! Il combine tout ce que j’aime dans la mode : élégant, flatteur, confortable, classique, abordable, portable et durable.

« Vous allez adorer ces pièces et les porter pendant des années. Je suis ravie de vous présenter ma collection et de faire partie de la Cotton Traders Family.

La star de Channel 4 a récemment surpris les fans en enfilant un maillot de bain rouge plongeant.

Jasmine avait l’air incroyable alors qu’elle se prélassait sur un yacht avec un cocktail et rayonnait pour les caméras.

Les fans de la star n’ont pas tardé à la féliciter dans la section des commentaires, avec un écrit : « Tu es magnifique dans le maillot de bain Jasmine ! »

Un deuxième a ajouté: « Juste tomber magnifique. »

