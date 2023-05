Jasmine Harman de A Place in the Sun éblouit les fans avec des photos « absolument magnifiques » montrant de nouveaux cheveux après une grande cure de jouvence

A PLACE in the Sun’s Jasmine Harman a séduit les fans avec des photos « absolument magnifiques » alors qu’elle montrait sa nouvelle coiffure après une métamorphose majeure.

La présentatrice de télévision s’est rendue sur Instagram pour partager avec les fans sa nouvelle crinière en bonne santé.

Jasmine a partagé de superbes photos et a montré aux fans sa nouvelle transformation capillaire

Jasmine, 48 ans, vient de se faire couper les cheveux dans le salon après avoir révélé qu’elle se battait avec des « cheveux abîmés ».

Maintenant, la star a posté de superbes clichés d’elle sur un terrain de golf, à Majorque, lors du tournage de A Place in the Sun.

Jasmine, 48 ans, a ébloui en enfilant une robe d’été longue en lin gris qu’elle a associée à un collier de perles en argent superposé et à une paire de boucles d’oreilles pendantes en argent.

Mais ce sont ses nouveaux cheveux blonds miel d’apparence plus saine qui ont été la vedette du spectacle, comme on peut la voir rayonnante devant la caméra.

Les cheveux abîmés et « frits » de Jasmine ont disparu, remplacés par un carré court qui a l’air doux, brillant et plus revitalisé que jamais.

La star a légendé le post : « Tournage sur un terrain de golf ! J’ai travaillé sur un terrain de golf pendant près de 4 ans et je n’ai toujours jamais joué !! Ils ne voulaient pas que je porte des talons hauts alors j’ai refusé d’y aller. As-tu joué? »

Dans la section des commentaires, les fans se sont évanouis devant Jasmine, alors qu’ils se précipitaient pour la complimenter sur sa nouvelle transformation capillaire.

L’un d’eux a écrit : « Wow, j’adore les cheveux Jasmine ! te va vraiment bien. »

Un deuxième a jailli: « J’adore les nouveaux cheveux. »

Un troisième a commenté : « J’adore tes nouveaux cheveux et ça te va vraiment ! »

Un quatrième a ajouté: « C’est absolument magnifique. »

Un cinquième a écrit: « Tu es magnifique Jasmine. J’adore la nouvelle coiffure.

Jasmine a récemment eu une coupe massive pour se débarrasser de ses cheveux abîmés