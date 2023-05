Jasmine dit à sa tante qu’elle va divorcer

Après avoir dit «non» le jour de la décision, une mariée #MAFS informe un membre de la famille de ce qui s’est passé et BOSSIP a un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront Jasmine récapituler le moment où elle et Airris ont mutuellement décidé qu’ils voulaient divorcer.

Comme indiqué précédemment, Airris a admis qu’il avait quitté le mariage et il a haussé les sourcils (et la tension artérielle de Jasmine) en disant qu’un futur dealbreaker pour lui était l’amour-propre.

« J’ai l’impression que lorsque deux personnes s’aiment, elles se réunissent, que l’amour crée plus d’amour », a déclaré l’ex de Jasmine.

Maintenant, Jasmine, qui s’aime tellement elle-même, détaille Decision Day à un être cher.

Marié au premier regard Clip exclusif de la saison 16

Dans un extrait exclusif de l’épisode de ce soir, nous voyons Jasmine rencontrer sa tante Patricia qui l’aide à déballer les cartons.

Jasmine a quitté l’appartement qu’elle partageait avec Airris et sa tante est sidérée par le divorce imminent.

« Je veux juste savoir pourquoi il avait l’impression qu’il ne voulait pas rester marié », dit la tante inquiète. « Quels étaient certains des problèmes ? » « Eh bien, le premier problème est qu’il n’a jamais été dedans, il n’a jamais été à fond », répond Jasmine. « Il n’a jamais donné 100 parfaits, il n’a jamais essayé dans le mariage, c’est donc certainement une raison pour laquelle il voulait divorcer, car il n’a jamais essayé. »

Tante Patricia est stupéfaite.

« Alors, quand il était autour de nous, c’était une façade? » elle demande. « En gros », répond Jasmine. « Et il avait l’air heureux sur cette photo aussi, dommage que ce soit un mensonge ! » ironise Patricia en regardant la photo de mariage de sa nièce.

Une tante Patricia, certes partiale, se demande alors ce qu’Airris aurait pu chercher s’il ne l’avait pas trouvé chez sa nièce.

« Il ne veut pas se marier », conclut-elle à propos de l’ingénieur logiciel. « Dans ma tête, j’ai l’impression qu’il ne veut pas se marier. »

Jasmine ne pense cependant pas que ce soit le cas.

« Je pense qu’il veut se marier », dit l’entraîneur des encouragements. « Je ne pense pas qu’il était prêt, il a dit qu’il voulait être… » « Non, il n’en a pas », répond Patricia tandis que Jasmine note qu’elle et Airris n’avaient pas d’alchimie ni d’étincelle. « C’est l’homme, il ne lui a pas donné une chance de se déclencher. »

Jasmine dit finalement à sa tante qu’elle « n’était pas ce qu’Airris voulait », ce qui a conduit le parent déçu à s’adresser à Airris devant la caméra.

« J’ai encore des questions sur Airris, parce qu’Airris, je te regardais comme un neveu je regardais ta famille comme ma famille », dit tante Patricia. « Que c’était quelque chose qui allait durer que tu allais mettre dans le travail d’être un mari, d’être un père de chien. Ce qui s’est passé?! »

Jetez un œil exclusif à la tante déçue discutant du jour de la décision avec Jasmine ci-dessous.

Les téléspectateurs verront non seulement ce moment, mais ils verront également si Shaq accepte ou non de rester marié à Kirsten. La semaine dernière, Kirsten a accepté d’essayer de faire fonctionner les choses malgré leurs 8 semaines tumultueuses en tant que mari et femme, maintenant c’est au tour de Shaq.

Ces deux-là vivront-ils heureux après ?

Découvrez quand #MAFS sera diffusé CE SOIR, mercredi 24 mai à 8/7 c sur Lifetime!