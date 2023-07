Jasmine Borgmann poursuit son rêve, nommée entraîneure-chef par intérim au St. Olaf College – Shaw Local

Jasmine Borgmann était un petit joueur de basket-ball, plein d’énergie sur le terrain à travers le basket-ball du district de Princeton Park et pour la coopérative LaMoille-Ohio.

Lorsqu’un mal de dos a fait dérailler sa carrière de joueuse avant d’avoir la chance de jouer à l’université, Borgmann s’est tournée vers l’enseignement du jeu aux autres.

Après avoir occupé un poste de soutien pendant trois ans dans trois collèges, la diplômée de l’Ohio High School en 2017 a décroché sa première opportunité d’entraîneur-chef.

Borgmann a été nommée entraîneure-chef par intérim du programme de basketball féminin du St. Olaf College à Northfield, Minnesota. Elle a rejoint le personnel de St. Olaf avant la saison 2022-23 et a aidé St. Olaf à sa première saison avec un record de victoires en neuf ans avec la finition 14-12.

Quand je réfléchis à toutes les expériences et choses que j’ai apprises dans ma vie, le basket-ball a toujours été un élément clé pour moi. C’est juste surréaliste et incroyable de pouvoir diriger ce groupe de jeunes femmes. — Jasmine Borgmann, Collège St.Olaf

« Obtenir cette opportunité ressemble à un rêve devenu réalité en toute honnêteté », a déclaré Borgmann, connue sous le nom de Jasmine Kahly au lycée. « Je savais que je voulais entraîner le basket-ball à un très jeune âge, puis après m’être blessé au dos et ne plus pouvoir jouer, cela m’a juste donné plus de passion et de feu pour enseigner le jeu aux autres… en faisant faire mon petit frère des exercices de maniement du ballon dans l’allée pour devenir entraîneur adjoint étudiant à l’Université Lakeland pour aller au championnat national de l’USCAA avec Saint Mary-of-the-Woods.

« Quand je réfléchis à toutes les expériences et choses que j’ai apprises dans ma vie, le basket-ball a toujours été un élément clé pour moi. C’est juste surréaliste et incroyable de pouvoir diriger ce groupe de jeunes femmes. J’adore l’aspect relationnel que le basket-ball vous offre et le fait que j’ai l’opportunité d’avoir vraiment un impact sur chaque joueur, et ils ont certainement un impact sur ma vie aussi.

Jasmine Borgmann, diplômée de l’Ohio High School, a été nommée entraîneure-chef par intérim du programme de basketball féminin du St. Olaf College à Northfield, Minnesota. (Photo fournie par le Collège St. Olaf)

Borgmann succède à Kelly Mahlum, qui a été élevée à un nouveau rôle de directrice sportive adjointe et administratrice principale de St. Olaf après avoir été entraîneure en chef pendant trois ans.

« J’avais beaucoup de douleurs lancinantes dans le bas du dos. Le médecin a recommandé de ne plus jouer en raison du contact et de la physique du basket-ball », a-t-elle déclaré. « À ce jour, j’ai toujours des maux de dos dont j’essaie de trouver un moyen de me débarrasser, alors je dirais que j’ai pris la bonne décision d’écouter les médecins. J’ai traversé un espace mental assez difficile après avoir découvert que je n’allais plus jouer, mais cela m’a certainement aussi poussé dans ma carrière d’entraîneur.

Borgmann est arrivée à St. Olaf en 2022 après avoir été directrice des opérations du programme de basketball féminin au Saint Mary-of-the-Woods College dans l’Indiana. Elle a participé à toutes les facettes de la formation estivale, du recrutement, du développement du leadership et de l’administration du programme.

Auparavant, Borgmann était assistant diplômé pour Saint Marys pendant les saisons 2020-21 et 2021-22, aidant au recrutement, à la supervision, au développement des compétences, aux opérations quotidiennes, à la collecte de fonds et au progrès académique.

Borgmann était entraîneure adjointe étudiante pour le programme de basketball féminin de l’Université Lakeland. Elle est diplômée de Lakeland en 2020 avec un baccalauréat ès arts en gestion du sport et en leadership avec un accent sur l’entraînement et l’administration sportive.

En mai 2022, Borgmann a obtenu sa maîtrise en développement du leadership à Saint Mary-of-the-Woods.

Mahlum a mené St. Olaf à 24 victoires en trois saisons, guidant les Oles vers leur plus haut total de victoires (14) et le plus haut total de victoires de la Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC) (11) depuis 2013-14 en 2022-23.