Jasmin Hartin arrêté ENCORE après un ex-rang alors qu’elle dit qu’un flic du Belize qu’elle a abattu la protégeait après une attaque sexuelle

La belle-fille de LORD Ashcroft, Jasmine Hartin, a de nouveau été arrêtée au Belize alors qu’elle était en liberté sous caution pour avoir tiré sur un policier de premier plan.

Hartin’s l’arrestation a eu lieu alors qu’elle révélait qu’elle avait été victime d’une tentative de viol quelques jours avant la mort du surintendant Henry Jemmott.

Coleman Rayner

Jasmine Hartin, 32 ans, a été informée qu’elle était détenue par la police parce qu’elle avait enfreint ses conditions de libération sous caution[/caption]

Coleman Rayner

Hartin a déclaré aux journalistes qu’elle allait être détenue illégalement[/caption]

pixel8000

Le surintendant Henry Jemmott a été abattu par Hartin le 28 mai[/caption]

La mondaine canadienne a été arrêtée jeudi au poste de police de San Ignacio, dans l’ouest du pays d’Amérique centrale, alors qu’elle s’inscrivait dans le cadre de ses conditions de libération sous caution.

S’adressant aux journalistes avant qu’elle ne soit emmenée au poste de police pour être réservée, Hartin a déclaré : « Je suis détenue pour avoir essayé de voir mes enfants.

« C’est illégal, je suis détenu illégalement. C’est faux. C’est absolument ridicule. »

La police a déclaré qu’elle était arrêtée une deuxième fois pour une plainte pour voies de fait simples à San Pedro, mais ne donnerait pas plus de détails.

La mère de deux enfants a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence après avoir abattu Jemmott le 28 mai.

Pendant ce temps, Hartin, a expliqué comment elle s’était confiée à son ami proche Jemmott après avoir été agressée sexuellement lors d’une fête quelques jours avant sa mort.

« J’étais à une fête le week-end précédent et j’allais me coucher quand un gars est devenu très agressif avec moi », a déclaré la mère de deux enfants. DailyMail.com.

« Il m’a jeté sur le lit, ma tête a fumé contre un mur de béton.

«Il essayait de m’embrasser et de retirer mon pantalon. J’avais peur d’être violée, mais je l’ai repoussé.

Hartin affirme qu’elle a ensuite appelé son ami Jemmott parce qu’il n’habitait pas loin de la capitale Belmopan, où l’attaque s’est produite.

« J’ai attrapé mon sac et j’ai couru sur la route et c’est là que j’ai appelé Henry », a-t-elle expliqué.

« J’ai attendu une heure avant qu’il puisse faire venir le répartiteur me chercher. Environ une heure plus tard, il est venu me chercher.

La mère de deux enfants a affirmé que Jemmott l’avait exhortée à obtenir un permis d’armes à feu après l’attaque effrayante.

C’était quelques jours plus tard, le 28 mai, lorsqu’il lui montrait comment utiliser son pistolet lorsqu’il se serait déclenché de manière inattendue dans ses mains et l’aurait tué.

« Henry m’a dit, prends mon arme à feu, je veux que tu sois à l’aise avec ça », a-t-elle déclaré.

« Toute la nuit, il a dit que vous deviez apprendre à vous protéger, nous devons vous obtenir un permis d’armes à feu. »

Hartin aurait insisté pour qu’elle ait tiré sur Jemmott par accident le 28 mai après qu’il eut subi une seule blessure par balle à la tête.

Le commissaire de police Chester Williams a déclaré qu’un seul coup de feu avait été entendu et que les flics avaient trouvé une femme sur une jetée avec ce qui semblait être du sang sur ses bras et sur ses vêtements.

« Henry était mon ami », a-t-elle déclaré à DailyMail.com.

« C’était un accident, je n’ai pas fui les lieux. La première chose que j’ai faite a été d’appeler la police moi-même.

« Il ne se passe pas un jour sans que je pleure pour la perte d’un ami et la douleur que traverse la famille.

« C’est quelque chose qui ne me quittera jamais. Henri était un grand homme. Il me protégeait.

Cela survient après la diffusion d’images cette semaine montrant la blonde Hartin affrontant son partenaire Andrew Ashcroft à San Pedro.

On pouvait entendre Jasmine implorer désespérément son mari Andrew – le plus jeune fils du pair conservateur Lord Ashcroft – de lui permettre de voir leurs deux jeunes jumeaux.

S’adressant aux journalistes alors qu’elle était arrêtée, Hartin a déclaré : « Je suis détenue pour avoir essayé de voir mes enfants. C’est illégal, je suis détenu illégalement.

Le 9 juin, après huit jours passés dans la prison de Hattieville infestée de scorpions, Hartin a été libéré dans un lieu tenu secret et contraint de se présenter une fois par jour à un poste de police local au Belize.

Mardi, elle a filmé sur son téléphone alors qu’elle poursuivait Andrew, 43 ans, et l’a supplié de voir leurs deux jumeaux Charlie et Elle.

Face à lui à l’hôtel qu’ils dirigent ensemble au Belize, elle déclare dans la vidéo : « Pourquoi ne me laisses-tu pas voir les enfants Andrew ? Pourquoi tu ne me laisses pas voir les enfants ?

« Pourquoi m’empêchez-vous d’être chez moi et de voir mes enfants Andrew ? Vous ne voulez pas être devant la caméra ?

« Pourquoi me caches-tu mes enfants, Andrew ? Tu as menti à toute ma famille. Laisse-moi voir mes enfants.

Dans une deuxième vidéo, également publiée en ligne, elle a été confrontée à des gardes alors qu’elle marchait avec un ami vers Andrew au loin à l’hôtel.

Elle dit : « Je monte en ce moment pour essayer de voir mes enfants et toutes les filles sont en attente. Et il y a aussi Andrew, Andrew court donc je ne peux pas voir mes enfants.





« La sécurité m’empêche littéralement de voir mes enfants en ce moment. Wow, alors Andrew t’a demandé de m’empêcher de voir mes enfants ? C’est correct?

Se référant à son conjoint de fait Andrew, elle ajoute : « Il va pourrir en enfer pour ça. Comme si je ne traversais pas assez.

Hartin a ensuite averti son partenaire qu’elle se préparait à divulguer des secrets embarrassants sur son passé – y compris ses arrestations présumées à Dallas et en Floride.