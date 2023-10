La famille de Cam Newton s’agrandit encore une fois, cette fois, avec l’aide de sa petite amie Jasmin Brown. « TROISIÈME TÏMÄ”Š Å ÇHÅRM », a écrit la comédienne de Cam.

L’actrice, écrivaine, productrice et humoriste s’est rendue sur Instagram le vendredi 27 octobre pour annoncer qu’elle était enceinte. Bien qu’il s’agisse du premier enfant de Jasmin, ce sera le huitième du quart-arrière.

“Troisième fois, une tournée de charme 😉”, a-t-elle écrit dans sa légende, faisant allusion au fait qu’elle sera la troisième maman de Netwon. «Je viens sur une scène de comédie près de chez toi. « Lien dans la bio. »

L’annonce de Brown présente une photo d’elle berçant son baby bump alors qu’elle le montre pour la première fois, levant également trois doigts à côté du texte indiquant « BABY MOMMA 3 ». L’affiche de la tournée présente également des dates à Charlotte, Miami et Chicago, où Jasmin se produira dans des salles de comédie en décembre.

Cette nouvelle survient après que la star des Carolina Panthers ait défendu sa petite amie après que des fans l’aient traînée parce qu’elle était la belle-mère de sept enfants.

Alors qu’elle se produisait à The Improv en avril, Jasmin a plaisanté sur les jeunes enfants de Newton qui lui demandaient de dormir au lit avec eux pendant qu’elle essayait de faire quelque chose. autre activités avec son homme. Dans les commentaires, de nombreux abonnés de Jazzy ont contesté le fait qu’elle sorte avec un homme avec autant d’enfants, d’autant plus qu’elle n’en a pas elle-même. De plus, le fait qu’elle agisse comme une belle-mère alors qu’elle et Cam ne sont pas mariés a froissé de nombreux fans.

“Je ne comprends pas, 7 enfants et vous en avez 0”, a commenté un adepte. “Euh non.” Newton a répondu par un long commentaire défendant son autre moitié, en écrivant : « Eh bien, c’est pourquoi je ne suis pas avec toi… Si quelqu’un en vaut la peine ; ton cul ferait beaucoup de choses que tu as dit un jour que tu ne ferais pas.

Mais désormais, Jasmin n’agira plus seulement comme une belle-mère, se préparant à accueillir son propre enfant.

Cam Newton partage CAshmere, Camidas, Chosen et Sovereign-Dior avec son ex Kia Proctor ainsi que la fille de Proctor, Shakira, qu’il revendique comme la sienne. Il partage également son fils César avec l’ancienne Miss Azerbaïdjan, La Reina Shaw, et le fils de Shaw, Jaylen, issu d’une relation antérieure.

ÇØÑGRÅTŪŠÅTÏØÑŠ TØ ÇÅM ÑÄ’â‚©TØÑ ÅÑD JÅŠMÏÑ ßRØâ‚©Ñ !