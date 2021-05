Jasmin Bhasin s’ouvre sur sa bataille contre les pensées suicidaires, dit « vous devez vous accepter tel que vous êtes » | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Jasmin Bhasin est très populaire sur les réseaux sociaux, en particulier après son passage dans l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 14 et elle partage souvent ses expériences de vie personnelles avec ses fans.

Dans une récente interview, l’actrice a parlé de sa bataille contre les pensées suicidaires, apprendre à s’aimer et à s’auto-accepter. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait ramenée de cette zone sombre de pensées négatives, elle a longuement expliqué comment elle avait dû apprendre à accepter ses défauts pour surmonter cette «bataille» mentale avec elle-même.

Elle a déclaré à Bollywood Bubble: « Tu vois, j’ai traversé cette zone il y a longtemps de ma vie quand je suis arrivée à Bombay et évidemment je me débattais et je pense que la bataille, woh ladai meri khud ke saath thi, kahi na kahi, je perdais confiance en moi-même, je pensais que j’avais des imperfections, ma peau a des défauts, je n’ai pas l’air bien et c’est pourquoi je suis confronté à des refus tous les jours.

« Pour moi, le point à retenir est que vous savez que vous devez d’abord mettre fin à cette bataille contre vous-même, vous devez vous accepter tel que vous êtes, sinon nous ressemblerons tous aux mêmes poupées dans un magasin de jouets. Tant que vous vous sentez confiant dans votre peau et avoir cette détermination que – C’est ce que je veux faire, je vais m’assurer de le faire, au moins je donnerai mon 100% pour ne pas me sentir coupable de ne pas avoir fait cette tentative, rien, et personne ne peut arrêtez-vous », a-t-elle ajouté.

Elle a informé les fans que le seul moyen de sortir victorieux de la négativité était de « gagner la bataille avec nous-mêmes ». Elle a dit: « Je pense que la seule chose qui nous arrête est cette bataille que nous avons avec nous-mêmes où nous commençons à nous remettre en question. Le jour où nous terminerons cette bataille, nous gagnons parce que sabse zyada jaroori hota hai khud se jeetna. »

Sur le plan du travail, Jasmin a récemment figuré dans un clip vidéo de la chanson «Tu Bhi Sataya Jayega» chantée par Vishal Mishra avec son beau Aly Goni. La vidéo est sortie le 27 avril et les fans ont vraiment apprécié leur collaboration.

L’actrice de télévision Jasmin Bhasin est surtout connue pour avoir interprété ses rôles dans «Tashan-e-Ishq» et «Teni in Dil Se Dil Tak».