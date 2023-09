Jasmin Bhasin se souvient avoir reçu des menaces de viol de la part des fans d’un co-candidat de Bigg Boss 14 ; dit : « C’était difficile de gérer la haine »

Jasmin Bhasin est l’une des actrices les plus appréciées de la télévision. La diva a donné de nombreuses performances incroyables et a également participé à des émissions de téléréalité. Le Dil Se Dil Tak l’actrice faisait partie de Grand patron 14. Elle était l’une des joueuses les plus fortes de la maison. Cependant, elle fut rapidement éliminée. Son jour d’élimination est encore frais dans tous les esprits. Aly Goni a pleuré comme un bébé lorsqu’elle a quitté la série et même Salman Khan est devenu ému en voyant cela.

Ce fut un moment très émouvant pour tout le monde Grand patron 14. Jasmin était proche d’Aly Goni et Rahul Vaidya dans la série. Jasmin Bhasin a récemment parlé à une chaîne Youtube. Elle a parlé des menaces de viol qu’elle a reçues Grand patron 14.

Jasmin Bhasin a reçu des menaces de viol après Bigg Boss 14

Elle a dit que les fans aiment une célébrité mais détestent l’autre. Elle a révélé que les fans de l’un de ses co-concurrents de l’émission l’avaient menacée et lui avaient envoyé des messages de haine. Bien que Jasmin n’ait pas prononcé le nom de la candidate, il semble qu’elle parlait de Rubina Dilaik. Pour ceux qui ne le savent pas, Jasmin et Rubina ont commencé comme amis.

Cependant, plus tard, Jasmin Bhasin et Rubina Dilaik se sont livrés à une vilaine bagarre qui a brisé leur amitié. Il semble donc que ce soient les fans de Rubina qui aient menacé de viol Jasmin.

Jasmin Bhasin était déprimée après avoir reçu des menaces

Jasmin a révélé qu’elle était déprimée pour la première fois après avoir reçu ces menaces. Elle a dit que c’était difficile de gérer les trolls et les messages haineux Grand patron 14. Il lui a fallu un certain temps pour sortir de la dépression après avoir reçu de tels messages.

Jasmin a ajouté qu’elle ne comprenait pas comment les gens pouvaient aimer autant quelqu’un et en même temps détester autant quelqu’un. Elle partage que l’on donne ce qu’ils ont en eux.

Elle a d’abord été déprimée, mais a ensuite réalisé que ces personnes n’avaient aucune identité et lui envoyaient des menaces. Elle a dit qu’ils n’avaient ni les couilles ni la colonne vertébrale solide pour s’exprimer ouvertement et dire de telles choses.

Regardez la collection de sacs élégants de Jasmin Bhasin ici :

Côté travail, Jasmin Bhasin a réalisé de nombreuses émissions comme Dil Se Dil Tak, Tashan-e-Ishq, Dil Toh Happy Hai Ji, Naagin et beaucoup plus.