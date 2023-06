Jasmin Bhasin rompt le silence après avoir été critiqué pour avoir porté une abaya, dit « Je choisis quoi porter et où je vais »

L’actrice de télévision Jasmin Bhasin a récemment été trollée et critiquée pour avoir porté une abaya lorsqu’elle a visité une mosquée. L’actrice a maintenant réagi aux critiques et a déclaré: « J’ai rendu hommage à l’endroit ».

Selon le rapport de l’Hindustan Times, Jasmin a déclaré : « Je suis allé à la grande mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi, et c’est une règle là-bas que vous devez vous couvrir d’une certaine tenue vestimentaire, et c’est ce que j’ai fait. J’ai respecté l’endroit et j’ai suivi les règles et règlements qu’il avait parce que c’était un lieu sacré, et c’est ce que mes parents m’ont appris depuis l’enfance.





Elle a en outre mentionné: «Je ne me soucie vraiment pas des trolls. Je choisis quoi porter et où je vais. Quand je pars en vacances à la plage, je porte des maillots de bain. Donc, si demain il y a une photo là-bas, je pourrais aussi être trollé pour ça. Je choisis complètement d’ignorer toute la négativité. Si vous donnez plus d’énergie et d’importance à certaines choses, cela augmente. Et, je ne veux pas dans ma vie donc je ne lui donne pas d’importance. L’actrice fête ce mercredi ses 33 ans.

Tout en parlant des médias sociaux, elle a déclaré: «Nous nous sommes tenus là-bas, publiquement. Il n’y a aucune restriction sur les réseaux sociaux et les gens trollent et critiquent tout le temps. Je choisis de ne regarder que les commentaires positifs.

Après avoir participé à la saison 14 de Bigg Boss, Jasmin Bhasin a acquis une renommée instantanée. Elle a participé à quelques feuilletons télévisés, mais c’est à Bigg Boss qu’elle a d’abord acquis sa notoriété. Elle a fait ses débuts d’actrice avec le film tamoul de 2011 Vaanam. En parlant de sa carrière, elle a déclaré: «Je n’ai pas fait trop de films simplement parce que je veux m’assurer que chaque fois que j’en fais un, ce doit être un scénario très fort et un personnage qui laisse une marque. Pour moi, jouer est ma passion et tout et nous faisons beaucoup de sacrifices pour cela. Je suis juste patient et j’attends que mes rêves se réalisent. J’attends le bon scénario et les bonnes personnes avec qui travailler à Bollywood.

Lire| La chanson Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani donne des vibrations à Yash Chopra, les fans appellent Ranveer-Alia Bhatt le nouveau « SRK-Kajol »