Jasmin Bhasin, célèbre dans Bigg Boss 14, révèle avoir reçu des menaces de mort et de viol après avoir quitté l’émission de Salman Khan; partage comment elle a fait face aux abus en ligne

Jasmin Bhasin et Aly Goni a récemment mis le feu à Internet avec leur chimie torride dans un clip vidéo Sajaunga Lutkar Bhi. Les deux ont été épais comme des voleurs avant et ont ensuite commencé à sortir ensemble pendant Bigg boss 14. Jasmin Bhasin était le concurrent et Aly Goni est entré dans la maison en tant que joker. Il est finalement resté plus longtemps. Revenant sur le parcours de Jasmin Bhasin en Grand Patron 14, l’actrice a eu un parcours tumultueux à l’intérieur de la maison. Récemment, dans une interview, Jasmin a révélé qu’elle avait reçu des menaces de mort et de viol après la fin de son passage à Bigg Boss. Elle a également révélé comment elle faisait face à tous les abus en ligne.

Jasmin Bhasin parle d’abus et de menaces en ligne

Jasmin Bhasin avait été l’une des principales tendances de Nouvelles du divertissement pendant son passage dans Bigg Boss 14. Elle a eu beaucoup de hauts et de bas. Elle était également en désaccord avec d’autres candidats pour lesquels elle a fait face à de nombreux abus en ligne. Récemment, alors que Jasmin s’asseyait pour discuter, elle a révélé qu’après son expulsion de Bigg Boss 14, elle avait reçu de nombreuses menaces de mort et de viol. Oui, choquant, non ? Avant les menaces, elle était constamment la cible des trolls. L’actrice a partagé que les gens l’avaient menacée de mort et de viol simplement parce qu’ils ne l’aimaient pas dans une émission de télé-réalité.

Jasmin Bhasin raconte comment elle a fait face aux abus

Jasmin Bhasin a déclaré que son solide pilier de soutien était sa famille et ses amis qui l’ont aidée à faire face à toute la haine. Jasmin a également révélé avoir obtenu une aide médicale pour la même chose. “Ce à quoi j’ai été confronté était très grave. Tout cela m’a affecté mentalement à un moment donné. Mais je m’en suis remis grâce à l’aide médicale et à mes amis et à ma famille qui m’aiment”, a déclaré l’actrice de Dil Se Dil Tak à News18. Jasmin est maintenant une personne très forte et a appris à ignorer les trolls sans visage et anonymes. Elle a dit qu’elle était tout amour pour l’amour, mais si quelqu’un choisit de la détester, c’est sa décision, ajoutant qu’elle est de toute façon très occupée dans sa vie.

Jasmin a également ajouté que les acteurs ou actrices ne choisissent pas cette profession pour se faire troller ou abuser en ligne. Elle a dit que les trolls n’avaient pas le courage de dire toutes les choses sur leur visage et qu’ils étaient sans emploi.