Jasmin Bhasin, candidat à Bigg Boss 14, exprime son chagrin

La pandémie COVID-19 dans le pays a poussé le pays à une ligne, où il est discriminatoire des riches et des pauvres. Bigg Boss 14 Plus tôt cette semaine, la candidate et acteur Jasmin Bhasin l’a présentée sur Twitter pour exprimer son chagrin de trouver un lit d’hôpital dans le pays en ce moment. Elle avait mentionné que son père âgé devait travailler dur et courir pour trouver un lit d’hôpital et assurer des soins médicaux appropriés à sa mère.

Son tweet de samedi disait: « Déçu et le cœur brisé. Morts quotidiens, des gens dans les rues essayant de trouver des lits et de l’oxygène. Ma propre mère était dans la même situation il y a deux jours où trouver un lit était une tâche. Mon vieux père courait partout trouver des soins médicaux pour elle, beaucoup vivent la même chose. Les gens perdent leurs proches, leur famille. Qui blâmer? Notre système a-t-il échoué? «

Bigg Boss 14 La candidate Nikki Tamboli a été la première à commenter le tweet en disant: «J’espère que ta maman va bien maintenant… que Dieu soit toujours avec elle» (sic).

Ses fans et ses abonnés ont essayé de lui remonter le moral grâce à des commentaires. Un utilisateur a écrit: «Nous prions tous pour vous maman et papa .. Tout ira bien .. Restez fort comme .. Prenez soin de vous et d’Aly et de votre famille .. Restez en sécurité ..», a écrit l’un d’eux.

Un autre a écrit: « Tu es notre Sherni fort et le meilleur je sais que mon amour tu le traverseras. Je crois en toi mon Sherni …. nous prions tous pour tante s’il te plaît, ne prends pas de stress, elle ira bien bientôt . » Un fan a également demandé à Jasmin de prendre soin d’elle-même et a écrit: « Jasmin, nous avons une tante dans nos prières … Elle ira très bien bientôt! Nous t’aimons et nous sommes tous avec toi. S’il te plaît, prends soin de toi. «

Bigg Boss 14 La gagnante Rubina Dilaik a également été testée positive au COVID-19 récemment et s’est isolée avec toutes les mesures de précaution. Nikki avait récemment partagé une vidéo d’une puja, qui était pour son frère qui a été diagnostiqué positif au COVID-19 et qui se remet actuellement de celui-ci.