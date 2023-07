Jasmin Bhasin-Aly Goni, Hina Khan-Rocky Jaiswal et d’autres stars de la télévision qui sont en couple

Jawan mettant en vedette Shah Rukh Khan et dirigé par Atlée est l’un des thrillers d’action très attendus de la période à venir. Shah Rukh Khan a livré l’un des plus grands succès avec Pathan et les fans ont tous les yeux et tous les espoirs rivés sur Jawan. Il y a quelques jours, les réalisateurs du film ont laissé tomber un Avant-première de Jawan et cela a surpris et intrigué les fans et a également accru leur enthousiasme pour le film. Cela a Deepika Padukone, Nayanthara, Sanya Malhotra et plus de célébrités en avant-première. Mais Ridhi Dogra manquait. Et nous savons pourquoi. Lisez la suite pour savoir pourquoi Ridhi ne faisait pas partie de Jawan Prevue.

Pourquoi Ridhi Dogra était absent de la vedette de Shah Rukh Khan, Jawan Prevue ?

Les fans de Ridhi Dogra attendaient avec impatience de voir la superbe actrice en avant-première du film Jawan de Shah Rukh Khan. Cependant, Ridhi a disparu de la prévue. Et BollywoodLife a creusé la même chose et a appris qu’il y avait une raison pour laquelle Ridhi n’était pas dans le Jawan Prevue. Une source proche du film a partagé : « Ridhi Dogra a un personnage très distingué dans ‘Jawan’, c’est pourquoi la production a choisi de garder son rôle et de garder le secret. C’est une décision consciente prise par l’équipe. » Alors, voilà. Laissez l’excitation monter car Ridhi est une véritable interprète et elle est prête à surprendre tout le monde avec ses talents d’actrice à Jawan après Asur 2.

Ridhi Dogra révèle pourquoi elle a signé des biggies comme Jawan et Tiger 3

Ridhi Dogra a également fait partie de comédies romantiques, de mystères et de drames typiques à la télévision. Le genre d’action semble être quelque chose qu’elle n’a jamais essayé auparavant. Il y a quelques semaines, Ridhi a révélé pourquoi elle avait signé Jawan ainsi que Salman Khan et Katrina Kaif vedette Tiger 3, qui entrent dans une catégorie différente du travail qu’elle a fait jusqu’à présent. L’actrice partage qu’elle n’a pas l’intention de reprendre un genre en tant que tel et qu’elle voulait juste se mettre au défi et apprendre quelque chose de nouveau. Ridhi partage qu’elle voulait se mettre dans une situation inconfortable. Ridhi ajoute qu’elle a signé Tiger 3 juste pour Maneesh Sharma car elle adorait son travail dans le groupe Baaja Baaraat. L’actrice ajoute également qu’elle ne veut pas la célébrité et ne veut pas porter le poids d’être une célébrité. Ridhi veut être un artiste holistique.