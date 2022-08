Jasleen Saini et Suchika Tariyal manquent les médailles de judo

Les judokas indiens ont eu un sac mitigé lors de la quatrième journée des Jeux du Commonwealth à Birmingham mardi avec Suchika Tariyal et Jasleen Singh Saini perdant dans leurs matchs respectifs pour la médaille de bronze après que Shushila Devi ait remporté l’argent et Vijay Yadav le bronze plus tôt dans la journée.

Tariyal a perdu contre Christianne Legentil de Maurice via Ippon. Tariyal avait fait un début de campagne gagnant avec une victoire sur la Zambienne Rita Kabinda avec un Ippon mais avait perdu contre Christia Deguchi du Canada en quart de finale. Cependant, grâce à l’accession de la Canadienne à la finale, Tarial a obtenu une deuxième chance dans la ronde de repêchage et elle est entrée dans le match de deuxième ronde pour la médaille de bronze avec une victoire sur Donne Breytenbech d’Afrique du Sud.

Plus tôt, Jasleen Singh Saini avait perdu lors du match pour la médaille de bronze chez les hommes de 66 kg de judo contre l’Australien Nathan Katz via Ippon, Saini, qui avait confortablement participé aux demi-finales plus tôt dans la journée, avait auparavant perdu contre l’Écossais Finlay Allan en demi-finale alors que l’Ecossais a exécuté un ‘Ippon’ dans un match qui a duré un peu moins de deux minutes et demie.

Likmabam Sushila Devi, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine des 48 kg en s’inclinant face à Michaela Whitebool, d’Afrique du Sud, en finale de la période du score d’or via Waza-ari, tandis que la judoka Vijay Kumar a ajouté la deuxième médaille de l’Inde en le sport a remporté le bronze dans la catégorie hommes 60 kg avec une victoire sur Petros Christodoulides de Chypre via Ippon avec un couple de Waza-ari pour épingler son adversaire.

Sushila, qui a remporté une médaille d’argent chez les femmes de 48 kg aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow, était en superbe forme tout au long de la journée en battant d’abord Harriet Bonface du Malawi par ippon, puis a égalé Priscilla Morand de Maurice avec un Ippon, le score le plus élevé possible dans un match de judo, pour sceller la victoire

Kumar a subi un repaquetage après avoir perdu face à l’éventuel finaliste Joshua Katz d’Australie. Il a battu l’Écossais Dylan Munro pour se qualifier pour le deuxième match pour la médaille de bronze et a fait preuve d’une bonne portée et d’un état d’esprit offensif contre l’adolescent Christodoulides.

Ippon est un mouvement dans lequel un concurrent jette son adversaire sur le tapis avec “une force et une vitesse considérables” afin que l’adversaire atterrisse sur le dos. Un ippon est également attribué lorsqu’un compétiteur immobilise son adversaire avec un maintien de grappin pendant 20 secondes, ou lorsqu’un adversaire abandonne.

