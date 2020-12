BEREA, Ohio – Le receveur des Cleveland Browns Jarvis Landry a qualifié le demi de coin de Baltimore Marcus Peters de «lâche» pour lui avoir apparemment craché dans le dos lors de la victoire 47-42 des Ravens lundi soir au FirstEnergy Stadium.

À la fin du premier trimestre, une caméra ESPN a attrapé Landry en train de s’éloigner et Peters s’approchant derrière lui, avec ce qui semble être visible. La photo a été explosée dans des vidéos qui sont devenues virales depuis.

« Je n’étais pas au courant (avant) après le match, évidemment, mais c’est un lâche », a déclaré Landry jeudi sur un appel Zoom. «Il savait que peut-être derrière mon dos il pouvait faire des choses comme ça, mais à mon avis, il ne le ferait pas. Prenez-le pour ce que ça vaut, et maintenant je sais. Tout le monde connaît le type de joueur qu’il est, le type de personne qu’il est et passe à autre chose.

Landry a déclaré avoir vu la vidéo après le match.

« De toute évidence perdre le match, puis après le match, voir ça, mais encore une fois, comme je l’ai dit, c’est lâche », a déclaré Landry.

Quinze fois Pro Bowler, Landry a déclaré qu’il n’avait pas d’histoire avec le triple Pro Bowler Peters, qui a été échangé des Rams de Los Angeles aux Ravens le 16 octobre 2019. En décembre, Peters a signé un trois- année, contrat de 42 millions de dollars avec Baltimore.

Peters a également fait référence à Landry et à son ami proche, le receveur des Browns blessé, Odell Beckham Jr., en tant que filles à la maison dans la vidéo d’après-match du demi de coin des Ravens Marlon Humphrey sur Instagram Live.

Beckham a été perdu pour la saison le 25 octobre, lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

« Elle (Landry) était bouleversée parce que l’autre fille à la maison ne pouvait pas vraiment finir par réussir maintenant, parce que mon chien est blessé », a déclaré Peters sur Instagram Live. «Nous comprenons cela et je respecte cela. Mais la seule fille au foyer qui était là-bas a juste besoin de fermer la f *** jusqu’à ce qu’elle revienne. «

Landry semblait faire référence à ces commentaires de Peters, en disant: «Nous n’avons pas d’histoire, mais pour une raison quelconque, il semble l’avoir pour moi et O (Beckham). Quel que soit son boeuf, je ne sais pas, mais si c’est ce qu’il veut, il l’a certainement.

Cracher sur un adversaire est un signe de manque de respect, mais pourrait prendre plus d’importance aux yeux de la ligue alors qu’elle tente de traverser la pandémie COVID-19.

«Je pense juste que c’est lâche», a déclaré Landry. «Je ne le considère pas comme un protocole ou quoi que ce soit du genre. Encore une fois, vous attendez que je me retourne et que je fasse quelque chose comme ça, c’est comme, fais-le à mon visage. Soyez un homme si vous allez faire quelque chose comme ça. Je ne connais pas les protocoles, mais s’il existe un protocole pour être un homme, ce n’est certainement pas le cas.

Landry a capté six passes pour 52 verges et complété une passe de 12 verges, tandis que Peters a été crédité de cinq plaqués et d’un échappé forcé.

Lorsqu’on lui a demandé si sa bataille avec Peters était passionnée et s’ils se livraient à des trash-talk, Landry a répondu: «Nous avons un peu parlé, mais pour la plupart, ce n’est, encore une fois, rien pour lequel j’ai perdu le sommeil. À la fin de la journée, il l’a amené à un point irrespectueux. Nous verrons ce qui se passera d’ici.

Les Ravens ont publié une déclaration au nom de Peters jeudi soir.

« Je n’ai pas craché sur Jarvis », a déclaré Peters dans ce communiqué de presse. « D’où je viens, quand vous avez un problème avec quelqu’un, vous le traitez en face à face, d’homme à homme. Quiconque croit que je lui crache intentionnellement dessus ne me connaît pas – tout simplement.

La NFL a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire sur l’incident jeudi. Les amendes sont généralement divulguées samedi.

Cela n’a peut-être joué aucun rôle dans ce qui s’est passé lundi, mais il y a une histoire entre Beckham et Humphrey. Lors de la victoire 40-25 des Browns à Baltimore en 2019, les deux se sont affrontés au troisième quart et ont tous deux été condamnés à une amende pour conduite antisportive.