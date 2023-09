Jarvis Jones, membre du football géorgien, arrêté pour excès de vitesse et conduite imprudente

ATHÈNES, Géorgie (AP) — L’ancien secondeur de Géorgie et de la NFL Jarvis Jones, qui travaille maintenant dans l’équipe de football de son alma mater, a été arrêté pour excès de vitesse et conduite imprudente avant l’ouverture de la saison des Bulldogs, a annoncé la police.

L’arrestation de Jones vendredi soir est la dernière enquête de conduite à ternir les doubles champions nationaux en titre, qui ont du mal à gérer le problème depuis qu’un accident à grande vitesse a tué le joueur de ligne offensive Devin Willock et le recruteur Chandler LeCroy le 15 janvier, juste quelques heures après un défilé de célébration à travers Athènes.

Jones, 33 ans, est le coordonnateur des joueurs des Bulldogs. Il a joué en Géorgie de 2010 à 2012 sous la direction de l’ancien entraîneur Mark Richt, établissant des records scolaires pour les sacs en une saison (14,5) et les plaqués pour défaite (24,5) qui tiennent toujours.

Un rapport de police du comté d’Athens-Clarke montre que Jones a été arrêté peu avant minuit vendredi dernier pour excès de vitesse et conduite imprudente. Il a été libéré sous caution de 2 400 $ environ une heure plus tard.

Aucun autre détail n’était disponible en raison de la fête du Travail.

Après avoir été sélectionné au 17e rang par Pittsburgh lors du repêchage de la NFL en 2013, Jones a passé quatre saisons avec les Steelers. Il a pris sa retraite avant la campagne 2017 après avoir été libéré avec un règlement pour blessure par les Cardinals de l’Arizona.

L’entraîneur géorgien Kirby Smart a déclaré lundi que Jones ferait face à une « discipline interne ».

« C’est une question de personnel et je ne peux vraiment pas en dire davantage », a déclaré Smart.

Au moins 14 joueurs géorgiens ont été arrêtés ou condamnés à une contravention pour excès de vitesse et conduite imprudente depuis l’accident qui a tué Willock et LeCroy. La police a déclaré que LeCroy, alors qu’elle conduisait un SUV loué par l’université, courait avec l’ancienne star géorgienne Jalen Carter lorsqu’elle a perdu le contrôle du véhicule. Carter, un choix de première ronde des Eagles de Philadelphie, a reçu une probation et une amende de 1 000 $ après avoir plaidé sans contestation des accusations de délit de conduite et de course imprudentes.

La Géorgie a ouvert sa saison samedi dernier avec une victoire de 48-7 sur Tennessee-Martin.

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll

The Associated Press