Jartoo dévoile une caméra 2K avancée

LOS ANGELES, 30 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Jartoo, une marque innovante engagée à apporter l’innovation dans chaque foyer, est fière d’annoncer l’introduction de sa technologie de moniteur vidéo pour bébé 2K dotée de fonctionnalités de pointe conçues pour offrir les parents ont l’esprit tranquille de jour comme de nuit.

Au cœur du moniteur vidéo pour bébé Jartoo se trouve sa caméra Ultra HD 2K qui définit l’industrie – un changement dans l’industrie ! Offrant une résolution quatre fois supérieure à celle des moniteurs pour bébé traditionnels et couplé à son écran d’affichage IPS de 5,5″, les parents bénéficieront d’une qualité d’image inégalée. Grâce à la technologie avancée d’étalonnage naturel des couleurs reproduisant fidèlement les tons de peau et l’environnement, permettant aux parents d’observer leur bébé avec une précision incroyable – qu’il s’agisse de leurs expressions paisibles ou de leurs mouvements subtils, Jartoo veille à ce que vous ne manquiez aucun instant.

« Notre objectif avec ce moniteur était de redéfinir ce que les parents attendent d’un système de surveillance pour bébé », a noté Larry, Premier ministre de Jartoo. « Nous comprenons l’importance de garder les parents connectés à leurs tout-petits ; avec notre caméra 2K et notre écran 5,5″, nous pensons avoir établi une norme à l’échelle de l’industrie. »

Vision nocturne cristalline : dormez profondément même dans l’obscurité

L’engagement de Jartoo en faveur du confort et de la sécurité se reflète dans sa technologie infrarouge améliorée. Les LED infrarouges invisibles offrent des images de vision nocturne cristallines sans perturber le sommeil de bébé ; contrairement aux moniteurs traditionnels qui utilisent des LED lumineuses qui pourraient interférer avec cela. L’éclairage discret de Jartoo crée un environnement tranquille et tranquille afin que les parents puissent surveiller facilement leur bébé toute la nuit.

Les parents ne devraient pas avoir à compromettre la qualité de l’image simplement parce qu’il fait sombre », a déclaré Larry. Notre technologie de vision nocturne garantit que chaque détail est capturé clairement sans interrompre le sommeil réparateur de bébé.

Technologie Smart AI Cry Sensor de Jartoo : votre assistant parental à portée de main

La technologie innovante de détection de cris intelligente par IA de Jartoo élève le babyphone à un tout autre niveau. Spécialement conçu pour éviter les fausses alarmes en distinguant avec précision les cris de votre bébé et les autres bruits, fournissant des notifications fiables uniquement lorsque son attention est vraiment requise – particulièrement utile pendant la nuit, permettant aux parents d’avoir l’esprit tranquille en sachant que les alertes arriveront juste au bon moment tout en éliminant les inutiles. perturbations causées par de fausses alarmes.

« Notre babyphone intelligent avec capteur de pleurs AI est conçu pour offrir aux parents une tranquillité d’esprit », a expliqué Larry. « Il sert de paire d’yeux et d’oreilles supplémentaires, permettant aux parents de réagir rapidement en cas de besoin et également de contribuer à une bonne nuit de sommeil.

Connexion sécurisée à longue portée : surveillez sans souci

Avec la confidentialité au premier plan, Jartoo propose son babyphone sans wifi comme réponse. En éliminant complètement la connectivité Internet, il élimine les risques tels que le piratage ou l’accès non autorisé aux flux vidéo et audio pour votre bébé. Offrant une couverture jusqu’à 2 000 pieds entre les parents et leur bébé à l’intérieur ou à l’extérieur et sans perte de signal ni violation de la vie privée lors des déplacements entre les pièces, cette solution constitue une excellente solution pour les maisons avec une connexion Internet incohérente ou limitée.

Durée de vie prolongée de la batterie : pas de charge fréquente

Avec sa puissante batterie de 6 000 mAh, le meilleur moniteur vidéo pour bébé Jartoo avec caméra et audio a été conçu pour durer. Bénéficiant respectivement de 18 heures de fonctionnement en mode normal et jusqu’à 24 heures de recharge en mode éco, les parents en déplacement peuvent profiter d’une surveillance toute la journée sans se rebrancher constamment ! Cela offre une plus grande flexibilité et commodité sans avoir besoin de recharger constamment.

« La durée de vie de la batterie est d’une importance capitale pour les parents, notre objectif était donc de concevoir un moniteur avec une longue durée de vie de la batterie à l’esprit », a noté Larry. Avec sa capacité de 6 000 mAh et ses fonctionnalités d’utilisation accrues, le moniteur Jartoo offre aux parents une surveillance fiable 24h/24 et 7j/7.

Audio bidirectionnel et berceuses pour garder les parents proches

Le babyphone Jartoo avec caméra et audio va au-delà du simple fait de regarder pour rester connecté : son audio bidirectionnel doté de la technologie de suppression active du bruit de pointe permet aux parents d’entendre leur bébé avec une clarté cristalline, afin qu’ils puissent réagir instantanément lorsque cela est nécessaire – que ce soit les apaiser ou les rassurer. De plus, quatre berceuses intégrées créent un environnement de confort et de tranquillité.

« La communication bidirectionnelle est essentielle pour les parents qui souhaitent se sentir plus proches de leur bébé », a déclaré Larry. « Notre technologie de suppression active du bruit garantit que les bruits externes sont minimisés afin que les parents n’entendent que ce qui compte : la voix de leur bébé.

Innovation pour une vie confortable

Jartoo poursuit son engagement en faveur de « l’innovation pour une vie confortable » avec le lancement d’un babyphone avancé doté de fonctionnalités pratiques destinées à la famille à un prix accessible. L’objectif de Jartoo est de contribuer à créer des maisons plus sûres et plus confortables.

Le meilleur moniteur pour bébé à capteur de cris 2K AI de Jartoo offre aux parents modernes une tranquillité d’esprit en offrant des capacités de surveillance complètes de jour comme de nuit. Grâce à son design innovant, ce babyphone aide à atténuer le stress parental quotidien en offrant aux parents une tranquillité d’esprit en gardant toujours un œil sur leurs petits.

Personne de contact:Jack Franky

Nom de l’entreprise: Arknologie LLC

Nom de la marque: Jartoo

URL du site Web: https://jartoo.com

Courriel professionnel: [email protected]

Numéro de téléphone: +1 (213) 394-5088

Emplacement: 30 Donovan, Irvine, Californie, 92620, États-Unis

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2925811a-835f-4f39-99d8-1bc696c04977

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d6266e6-a778-4c8c-82ae-e0df4bc74a74