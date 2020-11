Jarryd Hayne s’apprête à prendre la barre après avoir prétendument violé une femme et laissé une blessure

L’ancienne star de la LNR Jarryd Hayne devrait commencer à témoigner lors de son procès pour agression sexuelle après que l’accusation ait conclu son dossier contre lui.

Le procureur de la Couronne Brian Costello a déclaré à un jury du tribunal de district de Newcastle que Hayne avait blessé imprudemment une femme en commettant deux actes sexuels sur elle sans son consentement en septembre 2018.

Hayne, qui célébrait le week-end des dollars du joueur de rugby à XV Wes Naiqama à Newcastle, avait payé 550 $ à un chauffeur de taxi pour l’emmener à Sydney avant de lui demander de s’arrêter chez la femme.

M. Costello dit que Hayne a attaqué la femme dans sa chambre après l’avoir invité chez elle à la périphérie de Newcastle le 30 septembre 2018 – la nuit de la grande finale de la LNR.

Ils ne s’étaient jamais rencontrés, mais avaient été en contact sur les réseaux sociaux après que la femme eut envoyé au footballeur un message Instagram disant qu’il était magnifique.

M. Costello a déclaré que Hayne est arrivée vers 21 heures et est restée environ 45 minutes, a commis deux actes sexuels sur elle et a causé deux blessures distinctes à ses organes génitaux avant de partir.

La femme, maintenant âgée de 28 ans, a déclaré au jury qu’Hayne avait essayé de l’embrasser et elle a dit non avant de pousser sa tête dans l’oreiller, d’enlever son pantalon et de l’attaquer, ignorant ses demandes d’arrêter.

La femme a déclaré que Hayne ne s’arrêtait que lorsqu’il y avait du sang partout, y compris sur ses mains et son visage.

Elle a dit au jury qu’elle ne voulait pas aller à la police au départ parce qu’elle craignait que Hayne ait l’argent pour la ruiner.

La femme a déclaré qu’elle était allée plus tard voir un médecin qui a examiné la blessure de son vagin et lui a dit: “ Cela ressemble à une morsure ”.

La sœur de la femme a déclaré au tribunal que la victime présumée l’avait contactée sur FaceTime et lui avait dit que quelque chose s’était passé mais qu’elle n’était pas sûre de devoir lui dire.

La femme a ensuite déclaré à sa sœur Hayne qu’elle l’avait blessée après lui avoir dit qu’elle ne voulait pas coucher avec lui dans sa chambre en septembre 2018, a appris le tribunal.

“ Elle m’a mentionné qu’elle était entrée dans la douche par la suite et avait regardé le sang couler d’elle ”, a déclaré la sœur au tribunal.

«J’ai demandé si elle lui avait dit d’arrêter et elle a répondu:« Oui ».

«Je lui ai dit que c’était essentiellement un viol.

La sœur a déclaré au tribunal que la femme ne pensait pas que c’était un viol et ne voulait pas aller à la police parce qu’elle croyait comprendre que le viol impliquait un homme utilisant son pénis.

L’ancienne star de la LNR (photo) fait face au tribunal de Newcastle sur des allégations d’agression sexuelle

La mère de la femme a raconté plus tôt au jury comment sa fille avait montré à son téléphone portable des photos de sang dans sa chambre et de blessures à ses organes génitaux qui ressemblaient à “ trois vilaines blessures par perforation ”.

“ Elle a dit qu’il (Hayne) avait voulu du sexe. Il était persévérant et autoritaire. Elle avait dit qu’elle ne voulait pas. Elle a dit «non» à plusieurs reprises », a dit la mère.

«Elle a dit qu’elle pensait qu’il l’avait mordue.

La mère a déclaré au tribunal que sa fille lui avait dit la nuit précédente – la nuit du viol présumé – «Je pense qu’il veut du sexe», mais elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen.

‘J’ai dit:’ C’est vrai, non ‘et je suis parti.’

La mère a déclaré au tribunal qu’elle pensait que Hayne était ivre, bruyante et excitante.

Hayne a fait un bref changement de code pour s’essayer à la NFL américaine (photo) après une carrière réussie dans la LNR

La femme a ensuite envoyé des SMS à une petite amie en disant qu’elle pensait que Hayne s’était mordu le vagin et qu’elle se sentait violée, a appris le tribunal.

Hayne, 32 ans, a plaidé non coupable à deux accusations d’agression sexuelle grave infligeant des lésions corporelles réelles.

L’avocat de la défense Phillip Boulten SC a déclaré que l’activité sexuelle était consensuelle “ mais malheureusement, cela ne s’est pas bien passé ”.

M. Boulten a déclaré qu’il semblait que Hayne avait accidentellement griffé la femme avec son ongle, la faisant saigner, ce qui les a choqués tous les deux.

Le procès se poursuit vendredi avec le dossier de l’accusation qui devrait se terminer et Hayne doit témoigner pour sa défense.