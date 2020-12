L’ancienne star de la LNR, Jarryd Hayne, était coupable de mauvais rapports sexuels et non de viol, a déclaré un tribunal.

« Pour être franc, ses prouesses sexuelles se sont avérées terribles », a déclaré jeudi l’avocat de la défense Phillip Boulten SC à un jury du tribunal de district de Newcastle lors du procès pour viol de Hayne.

Hayne a déjà déclaré au tribunal qu’il avait fait une fellation à la plaignante avec son consentement dans sa chambre pour lui faire plaisir le soir de la grande finale de la LNR 2018, lorsqu’il a dû accidentellement lui couper le vagin avec son doigt.

L’ancien joueur de la LNR Jarryd Hayne arrive jeudi à Newcastle Court. Son avocat Phillip Boulten SC a déclaré que « les prouesses sexuelles de Hayne se sont avérées terribles » devant le tribunal jeudi

M. Boulten a déclaré que lorsque la femme a commencé à saigner, ce n’était pas un grand pas pour elle de prétendre que Hayne avait été « méchante, insensible et m’avait forcée à y entrer ».

«Eh bien, c’était du mauvais sexe», a déclaré l’avocat de la défense dans son discours de clôture.

Il a dit que s’il n’y avait pas eu de sang, il était peu probable qu’une plainte d’agression sexuelle ait été déposée.

« (La femme) était bouleversée par ses blessures et c’est pourquoi nous sommes vraiment tous ici, vous pourriez penser », a ajouté M. Boulten.

Il a déclaré que Hayne était resté fidèle à son témoignage sur sa version des événements, affirmant que la femme n’avait jamais dit « non » ou « arrêtez », et que le jury devait être dans un état d’incertitude quant à sa culpabilité.

L’avocat de la défense a déclaré que Hayne ne demandait pas de traitement spécial ni que l’ancienne star de Parramatta Eels soit traitée comme « une sorte de héros ».

Hayne (photographiée à l’extérieur du tribunal avec Mme Bonnici jeudi) a plaidé non coupable à deux accusations d’agression sexuelle grave impliquant une femme dans la Hunter Valley, en Nouvelle-Galles du Sud, le 30 septembre.

Il a exhorté le jury à ne pas traiter Hayne différemment parce qu’il était un très bon footballeur ou parce qu’il se sentait triste pour le plaignant.

Selon la défense, l’un des problèmes clés du procès concerne les messages que la femme a envoyés après le viol présumé à une avocate de Newcastle qu’elle suivait sur Instagram.

La femme, maintenant âgée de 28 ans, n’avait jamais rencontré l’avocat mais lui avait dit plus tôt dans la journée comment elle prévoyait de rencontrer Hayne.

Hayne et sa petite amie Amellia Bonnici arrivent au tribunal jeudi. L’avocat de la défense a déclaré que Hayne ne demandait pas de traitement spécial ni que l’ancienne star de Parramatta Eels soit traitée comme « une sorte de héros »

L’avocate, dont la déclaration a été lue au tribunal car elle a de graves problèmes de santé, a averti la femme que tous les footballeurs étaient sordides, y compris son ex qui avait été un joueur des Bulldogs.

Elle a dit que les footballeurs étaient habitués à obtenir ce qu’ils voulaient, tout ce que Hayne voudrait, c’était du sexe et a exhorté la femme à se souvenir de sa valeur.

Après le viol présumé, la femme a envoyé des messages Instagram à l’avocat lui disant qu’elle avait raison.

La femme a déclaré que Hayne avait eu un taxi qui l’attendait à l’extérieur, lui avait fait des relations sexuelles orlales et était partie. Elle a dit qu’elle se sentait comme une idiote.

Elle n’a rien mentionné à l’avocat au sujet du viol présumé.

Le procureur de la Couronne, Brian Costello, a déclaré que la femme n’avait pas informé l’avocat du viol présumé parce qu’elle ne la connaissait pas vraiment.

L’avocat de Hayne a déclaré que son client ne serait pas au tribunal s’il n’avait pas accidentellement coupé le vagin de la femme avec son plus fin. « (La femme) était bouleversée par ses blessures et c’est pourquoi nous sommes vraiment tous ici, vous pourriez penser », a ajouté M. Boulten

M. Costello a déclaré que la femme n’avait raconté à sa mère qu’à contrecœur ce qui s’était passé avec Hayne le lendemain et avait mis environ un mois avant de se confier à sa sœur.

La femme a également envoyé des messages à sa meilleure amie cette nuit-là, détaillant ce que Hayne lui aurait fait et lui a également envoyé des photographies du sang sur son lit et des blessures à son vagin.

Elle a dit qu’elle pensait que Hayne avait mordu son vagin et qu’elle se sentait violée.

Le ministère public allègue que Hayne est arrivée ivre chez elle à la périphérie de Newcastle vers 21 heures le 30 septembre 2018 et est restée environ 45 minutes, a commis deux actes sexuels sur elle sans son consentement et a causé deux blessures distinctes à ses organes génitaux avant de partir.

La femme a dit que lorsque Hayne a essayé de l’embrasser et de la toucher, elle lui a dit «non» et «arrête», il a poussé son visage dans l’oreiller, a arraché son pantalon et l’a attaquée.

Le procès continue.