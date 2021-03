« Et j’ai dit pourquoi tu pensais que tu allais venir ici et coucher avec moi et il est comme non, je peux rester aussi longtemps que je veux ».

« Jarryd Hayne vient de venir ici … Il a demandé au taxi d’attendre dehors et j’ai entendu un bip et je me suis dit que c’était ton taxi et il était comme ouais.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy