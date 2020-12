L’ancienne star de la LNR, Jarryd Hayne, a annoncé ses fiançailles surprises avec sa petite amie Amellia Bonnici dans un message en ligne tout en réfléchissant à son année de « montagnes russes ».

Hayne s’est rendue sur Instagram le jour de Noël pour partager une photo de sa nouvelle mariée arborant une bague en diamant.

«Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, et obtient la faveur de l’Éternel. Proverbes 18:22 NKJV, écrivit-il.

«C’était une montagne russe. Mais je suis reconnaissant pour Dieu et pour ce que le Saint-Esprit a fait à travers nous. Ce n’est que par la grâce de Dieu que nous sommes ici et que nous étions excités d’avancer en tant que mari et femme.

Cela survient quelques jours à peine après que Haynes ait rendu hommage à Mme Bonnici sur Instagram après avoir laissé tomber son équipe juridique avant son nouveau procès pour viol.

Jarryd Hayne a mis en ligne un article d’amour avec sa partenaire Amellia Bonnici sur Instagram (photo)

Le joueur de 32 ans a publié une histoire sur Instagram samedi après-midi le montrant souriant avec Mme Bonnici, qui est la mère de sa fille Beliviah Ivy.

«Mon numéro un», a légendé Hayne dans le message.

Mme Bonnici a soutenu le footballeur tout au long de son affaire d’agression sexuelle très médiatisée, où Hayne est accusée d’avoir agressé une femme dans sa chambre.

Le procès de deux semaines devant le tribunal de district de Newcastle plus tôt ce mois-ci s’est terminé par un jury suspendu, avec un nouveau procès prévu pour l’année prochaine.

Hayne travaillait avec l’avocat de grande puissance Phillip Boulten SC pour sa défense, mais un conflit d’horaire l’a forcé à prendre un nouvel avocat.

Richard Pontello SC dirigera désormais la campagne juridique de Hayne.

Le procureur Brian Costello a confirmé que le bureau du directeur des poursuites publiques poursuivrait deux accusations de viol contre Hayne après que son jury a été libéré après avoir échoué à parvenir à un verdict.

Le juge Tim Gartelmann a déclaré que si le procès avait lieu à Newcastle, il était peu probable qu’il soit organisé avant la fin de 2021 ou le début de 2022.

Le juge a déclaré que le journal des tribunaux de Newcastle avait été touché par le COVID-19, entraînant des retards et a indiqué que le procès pourrait éventuellement être entendu plus tôt à Sydney.

Mme Bonnici a soutenu Hayne tout au long de son affaire d’agression sexuelle médiatisée. Sur la photo: le couple quitte Newcastle Court en décembre

L’affaire a été brièvement ajournée pour permettre à l’avocat de la défense de M. Costello et de Hayne, Penny Musgrave, de discuter de leurs options.

Les deux parties sont revenues peu de temps plus tard avec Mme Musgrave, qui a comparu via un lien audio-visuel depuis Sydney, disant au tribunal qu’elle avait parlé au responsable des listes des tribunaux qui a indiqué que le procès de deux semaines de Hayne pourrait commencer à Sydney le 8 mars.

M. Costello a déclaré que la demande de transfert du procès à Sydney n’était pas opposée étant donné qu’elle se déroulerait beaucoup plus rapidement que si elle retournait à Newcastle.

Le juge a énuméré le cas pour une audience de préparation à Sydney le 29 janvier, le procès devant commencer le 8 mars. La caution de Hayne a été maintenue jusqu’au 29 janvier.

Hayne, qui a été dispensé de comparaître devant le tribunal mercredi parce qu’il était représenté par un avocat, a plaidé non coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle grave infligeant de manière imprudente des lésions corporelles réelles.

Il était l’un des joueurs de rugby les plus célèbres du pays lorsqu’une jeune femme lui a envoyé un message Instagram lui disant qu’il était « absolument magnifique ».

Hayne a déclaré qu’il était en vacances à Dubaï, en croisière dans un centre commercial, lorsqu’il a répondu un jour plus tard, le 14 septembre 2018, en disant: « Prix-le. »

L’ancienne star de la LNR fera face à un nouveau procès après que les jurés n’aient pas pu parvenir à un verdict dans son cas

La jeune femme, qui avait réussi à remporter des concours de mannequins, lui a demandé: «Prix quoi? Pensez-vous que je suis une escorte ou quelque chose comme ça parce que je ne le suis pas.

Hayne a répondu avec trois émoticônes de visage souriant disant qu’il avait parlé à un gars de l’achat d’une Rolex et qu’il ne savait pas comment la femme avait compris le message.

Il a ensuite demandé à la femme – l’un de ses plus de 400000 abonnés Instagram – de lui envoyer des photos.

La femme lui a dit qu’il ne pourrait jamais lui mettre un prix mais «je ne dis pas qu’il ne ferait pas chaud comme l’enfer».

Elle a dit qu’elle n’allait pas mentir et elle avait imaginé ce que ce serait de le «baiser».

Il a répondu: «Ha ha wow» et lui a dit qu’il aimait son honnêteté.

La femme a accepté de lui envoyer des photos d’elle posant en sous-vêtements devant un miroir mais ne se souvenait pas de lui avoir envoyé des nus sur Snapchat.

Hayne a dit qu’elle l’avait fait.

Le couple a échangé des messages coquin, torrides et sexuellement explicites sur les réseaux sociaux pendant près de quinze jours avant que Hayne ne dise à la femme qu’il se rendait à Newcastle pour une fête de deux jours pour le joueur de rugby Kevin Naiqama.

Hayne a envoyé à la femme qui l’avait accusé de viol un message disant « prix le prix » lors de leurs premiers échanges sur Instagram, a appris le tribunal.

Hayne a payé 550 $ à un chauffeur de taxi pour l’emmener à Sydney depuis la fête, mais lui a demandé de s’arrêter à la maison voisine de la femme pendant quelques minutes pour récupérer un sac.

Il n’a dit à personne à la fête des bucks ce qu’il avait prévu.

Parmi les autres joueurs présents à la fête figuraient Waisale «Wes» Naiqama, Kane Evans, Vitale Junior Roqica, Sauaso «Jesse» Sue et Apisai Koroisau.

Il posa un de ses cruisers à vodka sur la boîte aux lettres alors qu’il se dirigeait vers la porte d’entrée de la femme.

La femme a admis – lorsqu’elle a témoigné lors du procès pour viol de Hayne devant le tribunal de district de Newcastle la semaine dernière – comment elle avait dû vivre dans le pays des fées en espérant qu’ils auraient un avenir ensemble.

Hayne a partagé des vidéos de sa jeune fille avec elle lors de leurs échanges sur les réseaux sociaux, de sorte que leur interaction ne portait pas uniquement sur le sexe, ce qui lui a fait penser qu’il y avait une chance qu’il voulait être proche d’elle.

«Je voulais le rencontrer. Je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. Certaines des choses que j’ai dites (sur les réseaux sociaux) devaient l’amener à m’aimer et c’est embarrassant », a-t-elle déclaré au jury.

«Je pensais que cela deviendrait quelque chose de plus. Je voulais juste sortir avec lui. Quand on est attiré par quelqu’un, ça se passe comme ça.

La femme, âgée de 26 ans à l’époque, a affirmé qu’elle n’était pas une grande fan de foot, mais qu’elle savait qui était Hayne.

Sur le chemin de Newcastle pour la fête des bucks le samedi 29 septembre 2018, Hayne a envoyé à la femme une vidéo de lui en train de boire et de chanter.

La femme lui a dit qu’il ne pourrait jamais lui mettre un prix mais « je ne dis pas qu’il ne ferait pas chaud comme l’enfer »

La femme lui a envoyé un texto à 22h11 demandant: « Bébé, tu seras là demain soir? »

Il a répondu: « Non, nous rentrons demain. »

Elle lui a dit: «Reste encore une nuit. Je suis ruiné … sinon ramenez-moi (à Sydney) ha ha. Je suis très sérieux et tu le sais.

Dimanche à 12 h 55, la femme a envoyé un autre message à Hayne lui disant qu’elle le voyait avant son départ, suggérant qu’ils se rencontrent pour le café ou le petit-déjeuner.

Hayne, qui n’a fini par se coucher que bien après 4 heures du matin, est plutôt partie au paintball avant de faire une tournée des bars avec les garçons.

Il a ensuite demandé à la femme si elle voulait se joindre à lui et aux garçons, lui disant qu’elle pouvait amener un ami mais elle a refusé. Elle ne voulait pas aller dans une maison pleine d’hommes en train de boire.

Interrogée par l’avocat de la défense Phillip Boulten SC pendant le procès, la femme a convenu qu’elle était ouverte à l’idée d’avoir des relations sexuelles avec Hayne s’il arrivait chez elle et « ça s’est passé comme ça ».

À 19 h 36, elle a envoyé son adresse à Hayne mais il n’est arrivé que vers 21 h.

Pendant qu’elle attendait, elle lui a envoyé un message: «Où es-tu imbécile?

Ce qui s’est passé dans la chambre de la femme sera toujours en litige.

La femme a affirmé qu’elle lui avait dit « non » au sexe après avoir réalisé qu’il avait un taxi qui l’attendait à l’extérieur, mais il l’a ignorée.

Hayne quitte Newcastle Court à Newcastle après que le jury de son procès n’a pas abouti à un verdict le 7 décembre

Hayne a dit qu’il savait qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, mais a décidé de lui donner une fellation pour lui plaire avec son consentement. Il a dit qu’elle n’avait jamais dit «non» ou «arrêter».

Elle pensait qu’il avait mordu son vagin quand il y avait soudainement du sang partout mais il a dit qu’il avait dû la couper accidentellement avec son doigt.

Sur le chemin de son taxi pour le voyage de retour à Sydney après avoir lavé le sang de ses mains et de son visage, il a attrapé le vodka cruiser de la boîte aux lettres pour l’emporter avec lui.

Le jury du tribunal de district de Newcastle, composé de huit hommes et quatre femmes, a déclaré lundi 7 décembre au juge Peter Whitford SC qu’ils étaient dans l’impasse et qu’ils ne pouvaient pas parvenir à une décision unanime ou au verdict alternatif de la majorité 11-1.

Le juge Whitford n’avait d’autre choix que de révoquer le jury, qui délibérait depuis 13 heures le jeudi précédent.