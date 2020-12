L’ancienne star de la LNR, Jarryd Hayne, a quitté un groupe de ses compagnons de foot en regardant la grande finale de la LNR 2018 pour une raison simple et évidente: avoir des relations sexuelles avec une femme qu’il n’avait jamais rencontrée, a déclaré un tribunal.

La Couronne dit que la raison pour laquelle M. Hayne est allé là-bas était pour le sexe, « pur et simple », a déclaré mercredi le procureur Brian Costello à un jury du tribunal de district de Newcastle, dans son discours de clôture lors du procès pour viol de Hayne.

M. Costello a déclaré que l’ancien joueur de Parramatta Eels pensait qu’on lui avait promis des relations sexuelles après avoir échangé des messages séduisants sur les réseaux sociaux avec la femme.

L’ancien joueur de la LNR Jarryd Hayne (photo) arrive à Newcastle Court mercredi

M. Costello a déclaré que Hayne avait laissé une fête pleine de ses copains de beuverie, manquant de regarder la seconde moitié de la grande finale parce qu’il voulait du sexe.

Le procureur a déclaré que la version féminine des événements de ce qui s’était passé cette nuit-là « brossait un tableau vivant de l’agression sexuelle ».

Il a dit qu’elle avait été en colère contre Hayne pour avoir un taxi qui l’attendait dehors et lui a dit qu’elle n’allait pas coucher avec lui.

M. Costello a déclaré que Hayne l’avait ignorée et avait été brutale, énergique et inconsidérée lorsqu’il l’a attaquée, la blessant de manière assez importante.

Le procureur a déclaré que Hayne avait dû se rendre compte qu’il y avait un risque que la femme ne donne pas son consentement ou qu’il avait complètement fermé son esprit à ce qui se passait.

Il a dit qu’une fois, Hayne, qui affirmait avoir accidentellement coupé le vagin de la femme avec son doigt lors de son sexe oral, avait blessé la femme qu’il ne pouvait pas sortir de la maison assez rapidement.

Hayne, 32 ans, a plaidé non coupable à deux accusations d’agression sexuelle grave infligeant des lésions corporelles réelles

«L’état d’esprit de l’accusé lorsque tout cela s’est produit était coupable», a déclaré M. Costello.

Il a déclaré que le plaignant avait été un témoin franc et honnête qui «dit simplement les choses telles qu’elles sont».

M. Costello a déclaré que la femme n’avait jamais eu « un désir criant de sa part de sauter directement dans le lit avec l’accusé ».

Il a déclaré qu’elle avait en fait espéré plus qu’une rencontre sexuelle éphémère avec Hayne et a admis dans son témoignage qu’elle devait vivre dans le « pays des fées » à l’époque.

Hayne avait payé 550 $ à un chauffeur de taxi pour le ramener chez lui à Sydney après une fête de deux jours pour le joueur de la ligue de rugby Kevin Naiqama à Newcastle lorsqu’il a décidé de se rendre chez la femme à proximité vers 21 heures le 30 septembre 2018 – la nuit de la grande finale de la LNR.

Hayne a affirmé que la femme n’avait jamais dit «non» ou «arrêtez» pendant l’activité sexuelle et avait enlevé son pantalon.

Il a nié que la femme se retirait sur le lit en essayant de s’éloigner de lui.

Sur la photo: Hayne est vue à l’extérieur du court mercredi

M. Costello a déclaré au jury mercredi que la majorité du sang sur le lit avait été retrouvée près de la tête de lit parmi les oreillers.

La femme, maintenant âgée de 28 ans, a déclaré au jury lors de son témoignage que Hayne était ivre et avait essayé de l’embrasser et de le toucher. Mais quand elle a dit «non», il a poussé sa tête dans l’oreiller, a retiré son pantalon et l’a attaquée, ignorant ses appels à s’arrêter.

Elle a dit que Hayne s’était arrêté quand il y avait du sang partout, y compris sur ses mains et son visage.

La femme a ensuite envoyé des SMS à une petite amie en disant qu’elle pensait que Hayne s’était mordu le vagin et qu’elle se sentait violée après avoir dit à Hayne « non » et « arrête ».

Le procès continue.