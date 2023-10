Jarrod Bowen signe un nouveau contrat avec West Ham jusqu’en 2030

Jarrod Bowen a signé un nouveau contrat de sept ans avec West Ham United.

Les nouveaux mandats prolongent le séjour de l’attaquant de 26 ans au stade de Londres jusqu’en 2030.

Le club a décidé de récompenser l’international anglais après un début de saison impressionnant où il a marqué cinq buts en huit matches de Premier League jusqu’à présent.

Bowen a rejoint West Ham en provenance de Hull City en janvier 2020 et il a fait 166 apparitions pour le club, marquant 45 buts.

« Jarrod a signé un nouvel accord, ce qui est une excellente nouvelle pour nous ici à West Ham », a déclaré le manager David Moyes. « Il a fait des choses incroyables depuis qu’il est ici. Il continue de s’améliorer.

« Si vous pensez à son propre développement en tant qu’individu, il a commencé à Hereford, a déménagé à Hull et maintenant en Premier League et a eu la chance de faire partie de l’équipe d’Angleterre. Je pense qu’il ira mieux aussi.

La nouvelle fait suite au rappel de Bowen dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate plus tôt cette semaine pour les prochains matches contre l’Australie et l’Italie plus tard ce mois-ci.

Il a joué pour la dernière fois pour l’Angleterre en juin 2022, où il a participé aux quatre matches de la Ligue des Nations de l’équipe.

West Ham – septième de Premier League – a fait match nul contre Newcastle United dimanche.

Ils reviennent à l’action après la trêve internationale contre Aston Villa.

(Photo : West Ham United FC/Getty Images)