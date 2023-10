Jarrod Bowen : l’attaquant de West Ham et de l’Angleterre signe un contrat de sept ans le gardant au stade de Londres jusqu’en 2030 | Actualités footballistiques

L’attaquant de West Ham et de l’Angleterre Jarrod Bowen a signé un nouveau contrat de sept ans avec les Hammers, le gardant au stade de Londres jusqu’en 2030.

Bowen, dont le contrat précédent courait jusqu’en 2025, est le meilleur buteur du club cette saison après avoir marqué cinq buts en Premier League lors de ses huit premiers matchs.

Il a débuté tous les matches de Premier League jusqu’à présent cette saison et n’a raté que deux matches de championnat depuis le début de la saison 2020/21, marquant 31 buts en championnat au cours de cette période.

Le moment culminant du joueur de 26 ans pour les Hammers à ce jour est survenu lors de leur victoire finale de la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina en mai, avec son but tardif assurant une victoire 2-1 pour le club et lui valant une place dans l’équipe de l’UEFA. tournoi.

« Je suis très heureux d’avoir signé un nouveau contrat à long terme à West Ham », a déclaré Bowen sur le site Internet du club.

« Tout le monde sait ce que ce club signifie pour moi, donc engager mon avenir jusqu’en 2030 signifie beaucoup pour moi et ma famille.

Image:

Jarrod Bowen a marqué le but vainqueur de West Ham lors de sa victoire finale en Ligue Europa contre la Fiorentina en mai





« J’ai adoré chaque minute de mon séjour ici. Gagner la Ligue Europa Conférence à Prague a été un moment incroyable, marquer le but vainqueur à la dernière minute sera quelque chose que je chérirai pour toujours.

« Cela nous donne tous envie de ressentir ce sentiment encore et encore : nous voulons créer plus de souvenirs ensemble, pour nos fantastiques fans et pour ce fantastique club de football. »

Bowen a signé pour la première fois pour West Ham depuis Hull en janvier 2020 pour un montant de 18 millions de livres sterling, avec 7 millions de livres sterling supplémentaires en modules complémentaires potentiels.

Depuis, il a joué 166 fois pour le club toutes compétitions confondues, inscrivant 45 buts, dont neuf en Europe.

« Nous sommes ravis que Jarrod ait conclu un nouvel accord. C’est une brillante affaire de la part du club de le lier à un nouveau contrat à long terme », a déclaré le manager David Moyes.

« Son but à Prague restera longtemps dans la mémoire de tous ceux qui sont liés à West Ham. Cela lui a donné une plateforme pour aller de mieux en mieux et nous en récoltons vraiment les bénéfices, il va de mieux en mieux.

« C’est un garçon fantastique et un professionnel exceptionnel. Je suis sûr que ses progrès positifs se poursuivront tout au long de son nouveau contrat. »

Moyes rend un nouvel hommage à Bowen après le match nul de Newcastle

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts de West Ham contre Newcastle en Premier League



S’adressant aux médias après le match nul 2-2 de West Ham contre Newcastle dimanche, Moyes a rendu un hommage supplémentaire à la performance de son ailier dans le match – et a révélé qu’il s’attend à ce que l’attaquant change de position avant la fin de sa carrière.

Il a déclaré : « Il a fait un travail incroyable depuis qu’il est ici, il continue de s’améliorer, même aujourd’hui, il pensait avoir marqué mais Pope fait un arrêt incroyable avec sa main, ce qui aurait pu changer la donne à la fin.

« Il a été vraiment bon. Si vous pensez à son propre développement, en commençant à Hereford et en gravissant la pyramide, il a la chance de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour voir ce qu’il peut faire aussi. Il s’améliorera, et avec le temps. il pourrait devenir avant-centre mais ce n’est que mon opinion. »