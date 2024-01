Jarrett Allen entre dans l’histoire lors de la victoire retentissante des Cavs 126-99 contre Orlando Magic

ORLANDO, Floride – Déplacez-vous, Elmore Smith et Andre Drummond.

Jarrett Allen est le nouveau leader de la franchise.

Le centre afro-sportif et pilier défensif, dont l’implication s’est accrue en l’absence de Darius Garland (fracture de la mâchoire) et d’Evan Mobley (opération du genou), a établi la marque des Cavs pour les doubles-doubles consécutifs lors de la défaite 126-99 de lundi soir. Orlando magique.

C’est la huitième victoire consécutive de Cleveland. Le Magic a perdu six de ses huit derniers matchs.

À 6:03 du troisième quart, l’attaquant d’Orlando Paolo Banchero a raté un sauteur de 13 pieds. Allen a étendu son bras droit semblable à celui de Gumby et a abaissé le rebond – son 10e de la soirée, assurant un 12e double-double consécutif, dépassant Smith et Drummond et obligeant le banc de Cleveland à se lever à l’unisson pour célébrer l’exploit historique.

“C’est un compliment pour lui, mais pas seulement parce que c’est un record, mais à cause du moment et du moment où il a pu établir ce record”, a déclaré l’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff. “Lorsque vous perdez un gars comme Evan et que nous comprenons à quel point Evan est important pour nous, Jarrett a reconnu qu’il devait faire plus. Il a été dominant. Il a été digne d’un All-Star tout au long de cette séquence et de cette saison.

« Obtenir ces rebonds n’est pas facile. Défendre comme il le doit, puis finir ses possessions n’est pas facile. Je pense que ce qui me frappe, c’est simplement la volonté de se donner du mal et de le faire lorsque vos coéquipiers ont le plus besoin de vous.

L’accomplissement individuel d’Allen était le seul élément d’intrigue dans une éruption par ailleurs peu stimulante.

“Ça fait du bien”, a déclaré Allen. “Quand j’ai compris que j’en avais huit [rebounds], je m’efforçais davantage d’y parvenir. Quand je m’approchais, on pouvait les entendre compter à rebours. J’entendais Tristan [Thompson] sur le côté, m’encourageant. Ce sera toujours dans le livre des records. C’est dans la pierre maintenant.

Cherchant à poursuivre cette séquence de domination de trois semaines, les Cavs ont marqué les sept premiers points. Ils avaient une avance à deux chiffres après quatre minutes.

À l’approche de la mi-temps, Cleveland a étendu cet avantage à 28 points, alors le sommet du match. La marge, déjà gonflée, a encore augmenté au second semestre, pour atteindre 36 au quatrième trimestre.

Les Cavs n’ont jamais été menés lundi soir. C’est le troisième match consécutif qui est le cas. La dernière fois qu’ils étaient en retard, à un moment donné, c’était il y a une semaine. Cela a duré 35 secondes au total au quatrième quart contre Chicago le 15 janvier. Lundi est également la sixième fois gagnant à deux chiffres au cours de cette séquence de huit matchs consécutifs. C’est le quatrième match consécutif qui maintient un adversaire sous la barre des 100 points.

“Notre défense a été tout simplement incroyable”, a déclaré Bickerstaff.

Idem pour l’offensive. Le premier quart-temps, qui a donné le ton, a été marqué par un barrage de 3 points et une éruption de 38 points. Les Cavs ont réussi huit triples, égalant ainsi un sommet de la saison pour un quart.

À la fin de la soirée, la collection de bombardiers de Cleveland s’était connectée à 20, soit à trois d’un record de la saison.

Comme il l’a fait fréquemment au cours des huit derniers matchs, Allen a contribué à donner le ton à la défense. Il a terminé avec 14 points, 11 rebonds et deux contres en 27 minutes énergiques. Sa soirée record a eu lieu avec l’un de ses mentors et entraîneurs de développement en début de carrière du côté opposé, l’assistant d’Orlando, Bret Brielmaier.

“Je suis allé le voir après le match et je lui en ai parlé”, a déclaré Allen. « Ce serait quand nous le jouerions. C’est un moment spécial quand quelqu’un vous voit passer du statut de recrue de la NBA à celui où je suis maintenant.

« Avec lui, j’essayais de construire des fondations. Pour une maison, il faut construire des fondations solides pour qu’elle dure et maintenant, je peux construire la maison. Je dois comprendre mon jeu de passes. J’arrive à comprendre mon jeu de milieu de gamme. Devenez un joueur complet.

De l’autre côté, le gardien All-Star Donovan Mitchell a probablement soigné l’offensive chirurgicale comme un naturel. Mitchell a égalé son sommet en carrière avec 13 passes décisives. Il a également récolté 25 points, trois rebonds et quatre interceptions en 30 minutes productives malgré une absence complète du quatrième quart-temps, courant souvent le long de la ligne de fond tout en célébrant les réalisations de ses coéquipiers.

“Il comprend où nous en sommes et ce dont ses coéquipiers ont besoin”, a déclaré Bickerstaff à propos de l’impact de Mitchell. « C’est quelque chose de discret dans son jeu. Il a une extrême empathie pour ses coéquipiers. Il sait qu’il a le ballon entre les mains. Il sait qu’il peut créer un plan quand il le souhaite. Mais il est tellement dévoué à ses coéquipiers et s’assure qu’ils réussissent, et il fait juste le travail de leur donner le ballon lorsqu’ils sont ouverts. Il sait que s’il dirige par altruisme, personne d’autre ne peut jouer de la même manière.

Le tireur d’élite Sam Merrill a été la cible de nombreuses célébrations dirigées par Mitchell. Merrill a inscrit un record de 26 points sur 8 tirs sur 13, toutes ses tentatives venant de 3 points.

Craig Porter Jr., obtenant plus d’opportunités à la place du garde blessé Caris LeVert qui a raté son deuxième match consécutif en raison d’une entorse au poignet droit, a ajouté 12 points en sortie de banc.

Georges Niang (11 points) et Max Strus (10) ont également atteint le double. Les Cavs ont tiré à 56,3% sur le terrain et à 52,6% à 3 points.

Orlando était mené par les 18 points de Banchero. Franz Wagner a contribué avec 17.

Il y avait de quoi porter un toast lundi soir.

Une huitième victoire consécutive. Un autre triomphe retentissant qui a donné lieu à un chant audible « Let’s go Cavs » près du banc de Cleveland dans les dernières minutes. Une fiche de 26-15 à mi-saison.

Mais rien de plus significatif qu’Allen réécrivant l’histoire des Cavs – et recevant son tout premier ballon de match.

«Je n’en avais jamais voulu un auparavant», a humblement déclaré Allen. “J’ai l’impression que c’est une bonne réalisation.”

Les Cavs poursuivront leur road trip mercredi soir face aux Milwaukee Bucks. L’avertissement est prévu à 20 h HE.