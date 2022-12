“J’arrêterai de dire que je ne mange pas de viande – et je dirai aux gens que je ne mange pas d’animaux”: ce que je ferai différemment en 2023

je pense que je n’ai jamais pris de résolution pour le nouvel an. Mais cette année, je vais arrêter de dire aux gens que je ne mange pas de viande. Ce n’est pas que je mange de la viande – je ne le fais pas. Le truc, c’est que quand je dis aux gens que je ne mange pas de viande, je le dis par politesse. J’utilise cette forme de mots parce que je ne veux pas offenser les gens. Donc, à partir de maintenant, je vais être plus honnête. Je vais juste dire aux gens que je ne mange pas d’animaux.

J’avais neuf ans quand j’ai décidé d’arrêter de manger des animaux. Ma sœur jumelle et moi étions les seuls enfants noirs à l’école. J’ai connu le racisme à l’intérieur et à l’extérieur de la classe, alors dans la cour de récréation, je me retrouvais souvent assis dans un coin à parler aux chats locaux. Quand les chats étaient partis, je parlais aux oiseaux et aux abeilles. Étonnamment, je n’ai jamais rencontré d’animal raciste. Certains étaient nerveux lorsqu’ils m’ont approché pour la première fois, certains ont fait quelques visites avant de se rapprocher, mais il n’a jamais fallu longtemps pour que nous établissions une connexion. Ensuite, nous traînerions juste ensemble.

Même si je voulais arrêter de manger des animaux à l’époque, j’ai été “gavée” de morceaux (que j’ai mangés avec beaucoup de réticence) jusqu’à l’âge de 11 ans et je suis devenue végétarienne. C’est à ce moment-là que j’ai senti que je pouvais poser mon pied et m’exprimer. Ma mère pensait que ce n’était qu’une phase que je traversais, jusqu’à ce que je devienne végétalien à 13 ans, et je n’ai jamais regardé en arrière depuis. Donc je ne me souviens vraiment pas du goût de la viande.

La viande elle-même n’est pas ma principale préoccupation. Je pense que devenir végétalien pour des raisons de santé est formidable. Il existe également des raisons environnementales valables et urgentes pour devenir végétalien. Une alimentation à base de plantes peut réduire ces émissions redoutées en jusqu’à 70%, et ce ne sont pas seulement les émissions de gaz à effet de serre. Je parle d’autres méchants, comme ces horribles émissions acidifiantes et eutrophisantes que nous produisent les pratiques agricoles intensives. Dans le monde, de plus en plus de personnes deviennent végétaliennes, et si tout le monde décidait d’adopter un régime à base de plantes, nous pourrions sauver environ 75 % des terres agricoles du monde.

Chaque fois que je sens des animaux en train d’être cuits, j’ai des flashbacks sur cette nuit terrifiante

Mais pour moi, c’est plus simple que ça. Je suis végétalien parce que j’aime les animaux. J’ai l’impression de ne pas tout raconter en disant que je ne mange pas de viande. J’ai des problèmes avec l’odeur de celui-ci. Cela peut être dû à un traumatisme personnel. Une nuit, à la fin des années 80, alors que je me promenais dans Beyrouth, que l’on disait alors être la ville la plus dangereuse du monde, je suis tombé sur un tas de corps en feu. Je n’oublierai jamais la puanteur. Maintenant, chaque fois que je sens des animaux en train d’être cuits, j’ai des flashbacks sur cette nuit terrifiante.

Quand j’ai arrêté de manger des animaux, j’ai dit à ma mère que je ne mangeais pas mes amis. Quand j’ai grandi, quelqu’un m’a dit que George Bernard Shaw avait dit cela longtemps avant moi. Une femme sage a dit un jour : « Je ne mange rien avec un visage dessus », et un de mes amis jamaïcains a récemment dit : « Je ne mange rien avec un cul. Je ne veux vraiment pas offenser les mangeurs d’animaux pour le plaisir. Je veux juste être plus honnête sur la façon dont j’utilise les mots. Je ne suis pas un amoureux des animaux. Je suis un amoureux des animaux. Je ne choisis pas certains animaux que je trouve mignons et adorables pour pouvoir les caresser en regardant la télévision sur le canapé.

Je n’ai même pas vraiment d’animal préféré. Je ne pense pas que les animaux soient là pour mon divertissement ou pour me faire sentir mieux. Quand je regarde dans les yeux d’un animal, je ne vois pas seulement son âme, je vois aussi un être sensible qui pourrait avoir des préoccupations similaires aux miennes. Comme le besoin de nourriture, d’abri et de confort, sans parler de l’amour. Alors même si l’industrie de la viande n’avait aucun impact sur l’environnement, et que ma santé était garantie peu importe ce que je mangeais, je ne pouvais toujours pas manger d’animaux.

J’ai décidé une fois que je ne demanderais jamais aux gens s’ils allaient bien, à moins que je ne le pense vraiment, et j’étais prêt à écouter et à aider s’ils n’allaient pas. Il y a longtemps, j’ai décidé de ne jamais dire aux gens de rester en contact si je ne le pensais pas vraiment. Je ne dirai même pas aux gens que c’est bon de les voir, si je ne le pense pas. Je veux juste que mes interactions avec les gens soient authentiques. Je ne connais rien à la viande. Je ne reste pas au lit la nuit en pensant à la viande. Donc, à partir de l’année prochaine, je vais dire la vérité aux gens. Je ne mange pas d’animaux. Mais je ne vous le dirai pas, parce que maintenant vous savez.