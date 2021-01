Le cosplayer Jarod Nandin, mieux connu sous le nom de « South Park Guy », est décédé à l’âge de 40 ans après avoir souffert du coronavirus.

La star est décédée tragiquement après avoir été transportée à l’hôpital mi-décembre avec des douleurs thoraciques avant d’être diagnostiquée avec Covid.

La nouvelle de sa mort a été partagée en ligne ce week-end sur le site Web de World Of Warcraft Wowhead.

Il a été annoncé dimanche que Jarod était malheureusement décédé après avoir contracté la maladie.

Plus tôt le mois dernier, il avait informé ses fans de son état de santé.

Il a écrit sur Facebook: « J’ai été testé positif pour covid. Je suis vraiment désolé de vous inquiéter les gars. Je suis à l’hôpital pour un traitement. Les choses semblent bonnes. Je regarde juste Covid avec un sourire grincheux sur le visage. et en disant: «Comment tuer ce qui… n’a pas de vie?»







La star a ensuite partagé sur Twitter: « Des complications respiratoires sont survenues. Le plan de traitement a été réévalué. J’y travaille. Tout va bien. #Covid recovery. »

Jarod a posté pour la dernière fois sur la plateforme de médias sociaux le 28 décembre, juste avant le nouvel an.

Mettant à jour ses fans une fois de plus, il a écrit: « Les problèmes de respiration restent un problème. Les niveaux de saturation en oxygène continuent de chuter en dessous de 90. Ils essaient de comprendre les choses. En attendant d’en savoir plus. »







Les fans ont été dévastés après avoir appris la mort de Jarod.

Il ressemblait au personnage de Warcraft de South Park et est surtout connu pour s’être déguisé en personnage de dessin animé à la BlizzCon 2013.

Certains fans de Jarod ont laissé des messages sur Twitter, et beaucoup ont partagé leur chagrin après son décès.







L’un d’eux a écrit: « Tellement triste d’apprendre le décès de Jarod: (. J’ai l’impression que je viens de lui envoyer un message et maintenant il est parti. Bon sang, Covid. Il était vraiment le gars le plus gentil et le plus gentil. et la perte éventuelle de nos pères. Monty vous manquera beaucoup … Nos conversations me manqueront. «

Un autre a partagé: « Je suis épuisé. J’ai pleuré toute la nuit hier et je me suis finalement réveillé. Je n’arrive toujours pas à croire que c’est réel … Hier, le monde a perdu une belle âme. Un ami et un frère pour moi. @JarodNWBZPWNR décédé du COVID. «

