Rinne a stoppé 38 tirs et récolté sa 14e aide en carrière lors de la première victoire de Nashvilles contre Tampa Bay en six rencontres au cours de la saison. Mattias Ekholm a inscrit un but et une aide, et Eeli Tolvanen et Viktor Arvidsson ont également marqué.

