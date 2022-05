Jarkesy c. SEC: une décision du cinquième circuit pourrait plonger le gouvernement dans la tourmente

La Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a rendu mercredi une autre décision étonnante. Jarkesy contre SEC cherche à démanteler une grande partie du système utilisé par le gouvernement fédéral pour appliquer des lois de longue date et déterminer qui est admissible aux prestations fédérales. Et il le fait au mépris de nombreuses décisions de la Cour suprême qui devraient lier les juridictions inférieures.

Le Jarkesy La décision affirme que le système utilisé par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour appliquer les lois fédérales protégeant les investisseurs contre la fraude est inconstitutionnel pour au moins trois raisons différentes, qu’il est inconstitutionnel depuis des années et que personne n’a remarqué ce fait jusqu’à deux des juges particulièrement partisans, prenant des libertés avec le droit en vigueur, ont découvert ces vices de Jarkesy Cas.

La tenue de Jarkesy est large. Cela pourrait détruire le pouvoir du gouvernement fédéral d’appliquer des lois clés empêchant les entreprises de tromper les investisseurs, et cela va probablement beaucoup plus loin que cela. Entre autres choses, la décision pourrait faire exploser le processus utilisé par la Social Security Administration pour déterminer qui a droit aux prestations – bien que quelqu’un doive intenter une nouvelle action en justice avant que cela ne se produise.

Les deux juges majoritaires, Jennifer Walker Elrod et Andy Oldham sont tous deux connus pour interpréter la loi de manière créative et inattendue afin d’obtenir des résultats conformes aux préférences politiques du Parti républicain. Elrod est probablement mieux connue pour son rôle dans un effort raté pour faire cesser la loi sur les soins abordables; Oldham a récemment fait la une des journaux pour son vote visant à priver des entreprises comme Twitter et YouTube de leurs droits au premier amendement, et potentiellement mettre en danger l’ensemble de l’industrie des médias sociaux dans le processus.

Leur avis en Jarkesy est avant tout une attaque contre les juges administratifs (ALJ). Environ 30 agences fédérales différentes emploient de tels fonctionnaires pour résoudre des différends allant de la question de savoir si un fonds d’investissement a fraudé ses investisseurs ou si un Américain appauvri a droit à des prestations fédérales.

Au total, le gouvernement fédéral emploie près de 2 000 ALJ, soit plus du double du nombre de juges dits de l’article III (juges fédéraux nommés par le président et qui siègent à vie). Si ces ALJ sont déclarés inconstitutionnels – et l’opinion majoritaire d’Elrod en Jarkesy suggère que la plupart, sinon la totalité, d’entre eux devraient l’être – le gouvernement fédéral pourrait perdre près des deux tiers de sa capacité à statuer sur les litiges juridiques, entravant l’application tout en forçant simultanément les Américains vulnérables à attendre des années pour savoir s’ils recevront la sécurité sociale et autres bénéfices.

Elrod lance trois attaques contre la SEC, dont aucune n’est juridiquement valable

Le différend spécifique dans Jarkesy implique un gestionnaire de fonds spéculatifs accusé de tromper les investisseurs afin de lever environ 24 millions de dollars d’actifs. Selon le gouvernement, George Jarkesy et son fonds “ont menti sur qui a audité ces fonds, qui était leur principal courtier, dans quoi les fonds étaient investis et combien valaient les fonds”.

Un ALJ qui entend les actions en justice intentées par la SEC a conclu que Jarkesy avait en fait commis une fraude en valeurs mobilières. Mais Jarkesy affirme que la SEC ne pouvait porter plainte contre lui que devant un tribunal de district fédéral, présidé par un juge de l’article III. En se rangeant du côté de Jarkesy, l’opinion d’Elrod affirme que la SEC a violé la Constitution de trois manières différentes, toutes en contradiction avec les précédents de la Cour suprême.

Premièrement, Elrod affirme que les affaires de fraude en valeurs mobilières doivent être entendues par les tribunaux de district, car ces tribunaux peuvent mener des procès devant jury, contrairement aux ALJ.

Bien que les accusés aient un droit absolu à un procès devant jury, les règles régissant les poursuites civiles – et les mesures d’exécution de la SEC sont des procédures purement civiles et non pénales – sont plus compliquées. Plaideurs civils parfois ont droit à un procès devant jury, mais ils ne l’ont généralement pas dans les affaires intentées par le gouvernement fédéral pour faire appliquer les lois fédérales. L’affaire déterminante de la Cour suprême est Atlas Roofing c. OSHA (1979), qui a statué que les procès devant jury ne sont pas nécessaires dans « les cas où le gouvernement poursuit en sa capacité souveraine de faire respecter les droits publics créés par des lois que le Congrès a le pouvoir de promulguer ».

La décision d’Elrod est en contradiction avec Toiture Atlas. Comme l’explique le juge Eugene Davis, nommé par Reagan, dans son Jarkesy dissidence, les tribunaux fédéraux «déclarent généralement qu’une mesure d’exécution par le gouvernement pour violation d’une loi ou d’un règlement fédéral est un« droit public »que le Congrès peut attribuer à un [ALJ] pour jugement. »

Deuxièmement, Elrod affirme qu’une loi fédérale qui permet effectivement à la SEC de choisir d’intenter une action en justice particulière devant un ALJ ou un tribunal de district est inconstitutionnelle. Elle fait valoir qu’une agence fédérale ne devrait pas être autorisée à déterminer si une mesure d’exécution particulière sera jugée en utilisant les «processus juridiques» disponibles dans un tribunal de l’article III, ou les règles de procédure quelque peu différentes qui s’appliquent devant une ALJ.

Cette tenue est également en contradiction avec le droit en vigueur. Les responsables de l’application des lois font régulièrement des choix qui sont bien plus conséquents que de déterminer quel forum entendra un différend particulier, et les décisions de la Cour suprême leur permettent de le faire.

Le cas de contrôle ici est États-Unis contre Batchelder (1979). Dans cette affaire, le juge Thurgood Marshall a expliqué pour sa Cour que le Congrès a promulgué deux lois différentes sur les armes à feu qui autorisaient chacune «des peines maximales différentes» et laissaient effectivement les procureurs choisir la loi à invoquer lorsque la conduite d’un accusé les violait toutes les deux. La Cour a dit que c’était bien, jugeant que “le pouvoir que le Congrès a délégué à [federal prosecutors] n’est pas plus large que l’autorité qu’ils exercent régulièrement.

Si Elrod a raison de dire que le Congrès ne peut pas autoriser la SEC à choisir d’intenter certaines mesures d’exécution devant un juge de district ou un ALJ, il est douteux que la SEC puisse intenter ces actions d’exécution. Autrement dit, s’il est inconstitutionnel pour le Congrès d’attribuer ce choix à la SEC, alors la SEC n’est pas autorisée à faire l’un ou l’autre des choix qui s’offrent à elle – elle ne pourrait pas plus déposer une action en exécution devant un tribunal de l’article III que dans une procédure devant une ALJ.

Troisième, Elrod affirme que les ALJ ne sont pas autorisés à entendre les mesures d’exécution de la SEC car il est trop difficile pour le président de les démettre de leurs fonctions.

Il y a une certaine ironie dans cet argument car l’alternative à la conduite d’une procédure auprès de la SEC devant un ALJ est que la SEC intente une action en justice devant un tribunal de district fédéral. Et les juges de district fédéral sont nommés à vie et peuvent jamais être destitué par le président.

Néanmoins, la troisième attaque d’Elrod contre la SEC est probablement sa plus forte. Il existe un ensemble de lois établissant que le président doit pouvoir licencier certains fonctionnaires fédéraux qui sont employés par des agences du pouvoir exécutif. Les juges de l’article III sont employés par le pouvoir judiciaire, de sorte que cet ensemble de lois ne s’applique pas à eux.

Mais la décision de la Cour suprême dans Free Enterprise Fund c.PCAOB (2010) suggère que les ALJ ne sont pas le genre de fonctionnaires que le président doit pouvoir licencier à volonté, surtout si ces ALJ ne “possèdent que des pouvoirs de recommandation” – c’est-à-dire s’ils n’ont pas le pouvoir de rendre des décisions finales, et ne peut que recommander un plan d’action à un fonctionnaire supérieur.

Comme l’explique le juge Davis dans sa dissidence, l’équipe d’ALJ de la SEC possède en effet un pouvoir aussi limité. “Lorsqu’un SEC ALJ rend une décision dans une procédure d’exécution, cette décision est essentiellement une recommandation”, écrit Davis, car les commissaires de la SEC ont le pouvoir de reprendre l’affaire et de rejeter entièrement la décision de l’ALJ. Et même lorsque les commissaires refusent de le faire, “la décision de l’ALJ est” réputée être l’action de la Commission “”. Ainsi, ce sont les commissaires de la SEC qui détiennent le pouvoir de rendre des décisions finales, et non les ALJ.

Si la décision d’Elrod est maintenue, cela pourrait plonger une grande partie du gouvernement fédéral dans le chaos

Au moins certaines de ces 30 agences qui utilisent les ALJ perdraient cette capacité juridictionnelle si l’opinion d’Elrod était maintenue, bien qu’Elrod impose une limite importante à sa troisième participation.

Les ALJ sont des fonctionnaires, qui ne peuvent être licenciés que pour des raisons limitées par les commissaires de la SEC, et seulement après avoir été entendus par une agence connue sous le nom de Merit Systems Protection Board. Les commissaires de la SEC, quant à eux, ne peuvent être licenciés que par le président pour un motif valable. Selon Elrod, le fait que « les ALJ de la SEC sont isolés du président par au moins deux niveaux de protection contre la révocation pour un motif valable » les rend inconstitutionnels.

Une structure similaire existe au sein de la Social Security Administration, qui emploie près de 1 700 ALJ pour statuer sur les litiges concernant les droits aux prestations. À l’instar des commissaires de la SEC, le chef de l’administration de la sécurité sociale “ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas de constatation par le président d’un manquement à ses devoirs ou d’un méfait dans l’exercice de ses fonctions”.

Si la troisième attaque d’Elrod contre la SEC est correcte, en d’autres termes, il est probable que la petite armée d’ALJ de la Social Security Administration ne soit pas non plus autorisée à entendre les différends sur les avantages sociaux, car ils seraient également trop difficiles à licencier pour le président.

Empêcher ces ALJ d’entendre des affaires plongerait l’administration de la sécurité sociale dans la tourmente. Cela pourrait également submerger complètement le système judiciaire fédéral, car les tribunaux de l’article III n’ont tout simplement pas le personnel nécessaire pour entendre tous les litiges en matière d’avantages actuellement soumis par les ALJ.

Il n’y a pas non plus de moyen politiquement plausible d’ajouter suffisamment de sièges aux tribunaux relevant de l’article III pour faire face à une telle affluence d’affaires. Pour ce faire, le Congrès devrait adopter une législation – une législation qui pourrait être bloquée au Sénat – pour créer des centaines de nouveaux postes de juge. Et puis le président Joe Biden devrait nommer, et le Sénat devrait confirmer, une petite armée de nouveaux juges à ces sièges.

Cela diluerait effectivement le système judiciaire fédéral dominé par les conservateurs avec une vague de nouvelles nominations de Biden. La probabilité que les républicains du Sénat permettent que cela se produise – même si la Maison Blanche avait la capacité d’identifier des candidats qualifiés pour ces nouveaux postes de juge en temps opportun – est mince, voire nulle.

En d’autres termes, Elrod et Oldham ont fait l’équivalent judiciaire de lancer un cocktail Molotov au gouvernement fédéral. Si la loi fédérale permettait une telle chose, alors peut-être que leur décision serait justifiable. Mais leur décision n’est pas seulement une invitation au chaos, elle est en contradiction avec des décennies de droit établi.