Jarell Quansah : C’est difficile de réfléchir à mon objectif parce que je suis juste vidé

Évaluant sa tête, Quansah a poursuivi : « Je viens de voir Virg [van Dijk] bloquez l’homme pour évidemment me garder à l’écart et il s’agissait simplement d’établir un bon contact. Je ne l’ai pas vraiment vu, pour être honnête, j’étais probablement tordu dans l’autre sens. Mais quand je l’ai vu entrer, j’étais en effervescence.

Après qu’un premier but contre son camp d’Emi Martinez ait été annulé par Youri Tielemans, Cody Gakpo a donné l’avantage à Liverpool avant que Quansah n’établisse un avantage de deux buts dans les trois minutes suivant la reprise en s’élevant le plus haut pour rencontrer le coup franc de Harvey Elliott.

« Je pense que nous avons totalement contrôlé le match pendant la majeure partie du match et une fois qu’ils ont marqué un but, ils y ont pris goût. C’est finalement ce qui s’est passé aujourd’hui. »

Quansah a conservé sa place dans le onze de départ pour le choc avec les hommes d’Unai Emery pour faire sa 32e apparition de la saison toutes compétitions confondues.

C’est une campagne que le défenseur central n’oubliera jamais, compte tenu des étapes franchies et des progrès réalisés.

« J’ai tellement appris, cela a été très précieux pour ma carrière, pour être honnête », a déclaré le joueur de 21 ans. « Je ne remercierai jamais assez le coach de m’avoir fait confiance dans ces matchs.

« J’ai joué contre certains des meilleurs joueurs du monde et j’ai joué aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde. J’espère que cela continuera et que je continuerai à avancer et à m’améliorer de plus en plus. »

Liverpool complétera son calendrier 2023-24 à domicile contre Wolverhampton Wanderers dimanche après-midi, mettant ainsi fin au règne glorieux de Jürgen Klopp au club.

Quansah a terminé : « Je suis sûr qu’Anfield sera en effervescence. J’espère que nous pourrons remporter une victoire pour lui.

« Ce sera probablement une journée émouvante à cause de ce qu’il a fait pour le club et de ce qu’il a fait pour les fans, surtout pour les joueurs aussi, surtout pour moi et certains des plus jeunes. [with] les opportunités qu’il nous a données. Je pense que ce sera une bonne journée, j’espère. »