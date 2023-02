Jared O’Mara: Ascension et chute d’une victoire électorale époustouflante à la cocaïne, la vodka et la fraude

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

La chute de l’ancien député travailliste Jared O’Mara a été tout aussi dramatique que son ascension.

Six ans après avoir été propulsé sous les projecteurs politiques en évinçant l’ancien vice-Premier ministre Nick Clegg de son siège à Sheffield Hallam lors d’un bouleversement majeur lors des élections générales de 2017, O’Mara a été reconnu coupable de six chefs d’accusation de fraude.

L’homme de 41 ans risque une peine de prison après que lui et son chef de cabinet ont tenté de soumettre de fausses notes de frais d’une valeur d’environ 24 000 £, alors que le politicien cherchait des moyens de financer ce qui a été décrit au tribunal comme une consommation de cocaïne « étendue ».

O’Mara a été élu au parlement en 2017 (Médias PA)

Presque quotidiennement, il a pris 5 g de drogue de classe A, tout en buvant une bouteille de vodka et en fumant 60 cigarettes, a déclaré le tribunal lors de son procès de deux semaines à Leeds Crown Court.

L’élection d’O’Mara au Parlement a été décrite par certains comme une bouffée d’air frais pour la politique – un monde dominé par des hommes d’un certain groupe démographique.

“Vous ne voyez pas de gens comme moi – de jeunes garçons handicapés de la classe ouvrière – au Parlement, mais maintenant vous allez le faire”, a-t-il déclaré après son élection choc contre le poids lourd libéral démocrate, M. Clegg, qui, il y a quelques années à peine plus tôt avait formé un gouvernement avec David Cameron.

Il a fait la fête jusqu’à 6 heures du matin le lendemain matin, avant de se présenter plus tard pour remercier les militants un peu moins bien portés – peut-être un signe de ce qui allait arriver.

Trois mois seulement après avoir battu M. Clegg dans ce qui était un siège sûr de Lib Dem, la carrière d’O’Mara a rapidement rencontré des problèmes lorsqu’il a été suspendu par le Parti travailliste pour des accusations d’avoir publié des commentaires misogynes, homophobes et racistes en ligne plus d’une décennie plus tôt.

L’ancien député a pris 5g de cocaïne par jour, selon le tribunal (Archives PA)

Ses deux courtes années en tant que député ont été entachées par une série de controverses, sa démission du Parti travailliste après avoir été réadmis, des allégations de harcèlement sexuel, des démissions de personnel et des licenciements en plus des plaintes des électeurs. Il a démissionné en juillet 2019.

O’Mara, qui souffre de paralysie cérébrale, avait initialement été considéré comme un militant des droits des personnes handicapées et est devenu un défenseur de la cause, mais le tribunal a appris qu’il travaillait peu pour ses électeurs et se présentait rarement à son bureau local à Sheffield ou au parlement.

Son ami John Woodliff, un ancien videur et laitier qui a déclaré qu’il était presque un assistant personnel non officiel d’O’Mara, a déclaré qu’il irait chez le député et “le réveillerait à peu près parce qu’il restait au lit toute la journée”.

Il a dit à la police que la maison d’O’Mara était souvent jonchée de boîtes de pizza. Woodliff aidait parfois le député à se préparer, en mettant ses chaussures et ses chaussettes parce que le député avait des tendons déchirés dans son bras et était frappé d’incapacité d’un côté.

John Woodliff, co-accusé de l’ancien député Jared O’Mara arrive à Leeds Crown Court (PENNSYLVANIE)

“Pour être honnête, il empirait lentement mais sûrement”, a déclaré Woodliff. “Il y avait des jours où je descendais, il était ivre et il était 10 heures du matin.”

Des témoins qui ont témoigné à Leeds Crown Court ont brossé le portrait d’un homme aux prises avec une dépendance à la drogue et à l’alcool, des problèmes de santé mentale et un travail auquel il n’était pas préparé.

“Franchement, je ne m’y attendais pas”, a admis O’Mara à ses partisans après la victoire aux élections générales de 2017.

O’Mara a été reconnu coupable de six chefs de fraude après avoir tenté de réclamer environ 24 000 £ de l’argent des contribuables pour un travail qui n’a jamais été effectué et des emplois qui n’existaient pas. Il a été signalé à la police du South Yorkshire par son chef de cabinet, Gareth Arnold.

Leeds Crown Court a appris qu’il avait déposé quatre réclamations pour un total de 19 400 £ auprès d’une organisation “fictive” appelée Confident About Autism South Yorkshire, dont les jurés auraient fait référence à son ami John Woodliff.

O’Mara a également été reconnu coupable d’avoir soumis un faux contrat de travail pour Woodliff, prétendant qu’il travaillait comme agent de soutien de circonscription. M. Woodliff a été innocenté par le jury de tout rôle dans la fraude.

O’Mara a été déclaré non coupable de deux accusations de fraude sur des factures d’un autre ami, Arnold, pour des travaux dans les médias et les relations publiques qui, selon les procureurs, n’avaient jamais été effectués.

Mais il a été reconnu coupable d’un délit de fraude après avoir envoyé un e-mail à Ipsa en février 2020, affirmant à tort que l’enquête policière sur lui était terminée et qu’il avait le droit de se faire payer les deux factures relatives à Arnold, qui s’élevaient à 4 650 £.

Arnold, qui est devenu le chef de cabinet d’O’Mara en juin 2019, a été reconnu coupable de trois accusations de fraude et innocenté de trois.

O’Mara sera condamné plus tard jeudi.