Jared Leto semble totalement méconnaissable dans l’affiche de House of Gucci alors qu’il incarne le patriarche vieillissant Paolo Gucci

Les fans de MOVIE étaient à court de mots après avoir vu un Jared Leto méconnaissable dans les affiches promotionnelles de House of Gucci.

Jared, 49 ans, avait l’air complètement différent de son apparence chic et mince habituelle et avait l’air vieilli avec des prothèses sur le visage pour jouer le créateur de mode Paolo Gucci.

Jared Leto est méconnaissable dans la nouvelle affiche de House of Gucci[/caption]

Il joue aux côtés de Lady Gaga dans le drame réalisé par Ridley Scott[/caption]

L’acteur avait l’air méconnaissable avec une calvitie, des cheveux gris dégarnis et des prothèses vieillissantes pour compléter le look.

L’acteur de Suicide Squad sera aux côtés de Lady Gaga et Adam Driver pour le drame policier.

Il suit Patrizia Reggiani (Lady Gaga) alors qu’elle complote pour assassiner son ex-mari Maurizio Gucci (Adam Driver), l’héritier du célèbre empire de la mode italienne.

Jared est connu pour avoir subi des transformations dramatiques pour ses rôles.

Auparavant, il s’était transformé en femme trans Rayon dans son rôle oscarisé pour le Dallas Buyers Club.

La star est également devenue l’emblématique Joker – avec des cheveux verts, des tatouages ​​et une peau blanche – dans Suicide Squad et la coupe Justice League de Zack Snyder.

Alors que les cinéphiles en sont venus à s’attendre aux transformations dramatiques de Jared pour les rôles, ils ont été complètement stupéfaits par son look pour House of Gucci.

« Jared Leto aime la transformation pour un rôle et je suis là pour ça,

a écrit un fan sur Twitter.

Un autre a ajouté : « Je suis à court de mots. »

Un troisième a écrit: « Comment va ce Jared Leto. »

Et un quatrième a commenté : « Mec, c’est Jared Leto ? Méconnaissable. Wow. Donnez à ce film tout le maquillage des #Oscars dès maintenant. «

Les nouvelles affiches promotionnelles qui sont tombées aujourd’hui montrent les principaux acteurs, dont Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons et le lauréat d’un Oscar, Al Pacino, en tant que membres de la famille de la mode Gucci.

House of Gucci, réalisé par Ridley Scott, est basé sur le roman de Sara Gay Forden de 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

L’histoire vraie suit comment Patrizia avait prévu de tuer son ex-mari Maurizio avec l’aide d’un tueur à gages.

Patrizia a été condamnée à 26 ans de prison après avoir été reconnue coupable du meurtre du petit-fils du fondateur de Gucci, Guccio Gucci, en 1995.

Après avoir purgé 18 ans de prison, la personnalité de la haute couture a été libérée en 2016.

Le personnage de Jared, Paolo Gucci, était vice-président et directeur général de Gucci Shops Inc et Gucci Parfums of America.

Il se heurte à son oncle Rodolfo – joué par Jeremy Irons – alors qu’il souhaite moderniser la marque, avant d’être licencié en 1978.

Il s’est ensuite battu avec Maurizio, avant de déclarer faillite en 1990 avec des dettes d’environ 90 millions de dollars.

House of Gucci devrait sortir sur nos écrans aux États-Unis le 24 novembre 2021

Jared a l’air complètement différent dans le rôle de son moi habituel[/caption]

Jared incarne le créateur de mode Paolo Gucci dans le drame très attendu[/caption]

PHOTOS DU MÉTRO GOLDWYN MAYER

Adam Driver incarne Maurizio Gucci, le mari de Patrizia Reggiani de Lady Gaga[/caption]

Éclaboussure

Patrizia a été accusée d’avoir comploté pour tuer son mari[/caption]