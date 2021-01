Même les célébrités égarent les choses, peu importe leur taille.

Au cours de l’épisode du mardi 26 janvier de The Late Late Show avec James Corden, Jared Leto a partagé comment il avait égaré son Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans le film de 2013 Dallas Buyers Club. Il s’avère que le prix avait disparu depuis un certain temps avant que la star de 49 ans ne se rende compte qu’il manquait.

« Vous savez, j’ai découvert qu’il manquait depuis, environ trois ans, et je ne savais pas cela, » le Suicide Équipe dit l’acteur en riant. «Je ne pense pas que quiconque ait voulu me le dire. Mais j’avais déménagé à Los Angeles et puis quand nous avons déménagé, ça a disparu comme par magie.

Il a ajouté que cela pourrait être quelque part dans sa nouvelle maison, mais Jared a expliqué que tout le monde avait cherché « haut et bas » pour cela, mais sans succès.

La star a ensuite ajouté: « J’espère que c’est entre de bonnes mains où que ce soit, mais, vous savez, nous ne l’avons pas vu depuis un certain temps. »