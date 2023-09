Jared Leto, lauréat d’un Oscar, admet être profondément toxicomane : « Ça m’a fait faire un tour »

Jared Leto n’a pas peur de parler des aspects sombres de son passé.

L’acteur oscarisé a récemment parlé de son histoire de toxicomanie avec Zane Lowe sur Apple Music 1, révélant qu’à un moment donné de cette période de sa vie, « Je l’ai emmené faire un tour, puis il m’a emmené faire un tour. «

« J’ai grandi dans un environnement où il y avait de la drogue », a-t-il commencé. « Je connaissais l’odeur de l’herbe quand j’étais très, très jeune, je veux dire, je me souviens avoir marché près des arbres… quand j’étais un jeune enfant, un très jeune enfant, comme peut-être, je ne sais pas, en quatrième année. ou quelque chose comme ça, et en disant aux autres enfants : ‘Oh, quelqu’un fume de l’herbe.' »

Il se souvenait que les autres enfants avaient répondu avec confusion, demandant « Que veux-tu dire ? Qu’est-ce que c’est que de l’herbe ? »

Leto a admis : « Cela m’a toujours intéressé. J’ai toujours été intéressé par les drogues. J’ai toujours été intéressé par une expérience. J’étais intéressé par, vous savez, prendre des risques. Je pense que c’est probablement courant pour les gens qui aiment expérimenter ou explorer. »

Au bout d’un moment, il s’est rendu compte que l’expérimentation s’était transformée en dépendance et a demandé : « Prendre de la drogue est une chose, mais est-ce que ça commence à vous prendre ?

« Mon expérience a certainement été que je l’ai emmené faire un tour, puis il m’a fallu faire un tour, c’est sûr. »

Même s’il a dit qu’il n’était pas facile d’arrêter de prendre de la drogue, il a dit qu’à un moment donné, il avait eu « une révélation ».

« J’ai eu un moment de clarté, c’est comme ça qu’on appelle ça », a-t-il expliqué. « Je savais que je voulais, espérons-le, accomplir des choses dans ma vie dont j’étais fier, faire quelque chose de spécial de ma vie… il y avait deux chemins que je pouvais emprunter dans la vie. »

Lowe a demandé s’il s’agissait d’une « expérience spirituelle », et il a évité cette expression, la qualifiant à nouveau de « révélation ».

« J’ai emprunté cette voie », a-t-il poursuivi. « Et j’ai eu des amis très proches qui ne l’ont pas fait, et ils ne sont plus là. Beaucoup. »

Leto a également rappelé les débuts de sa carrière, affirmant que pendant qu’il travaillait pour devenir artiste, il était un « usager de drogue professionnel » et « un bon dealer ».

Bien qu’il n’ait pas révélé exactement quel âge il avait pendant cette partie de sa vie, il a déclaré au journal The Big Issue en 2013 : « J’étais à la croisée des chemins dans la vie quand j’avais 16 ans. J’examinais mes opportunités et ce que je ferais de ma vie et comment je m’y prendrais. Je ne savais pas que j’allais devenir acteur. Je pensais que je pourrais être un artiste ou un peintre. Ou peut-être un trafiquant de drogue. Mais je l’ai fait. Je ne sais pas quel chemin je prendrais. C’est juste une chance que j’aie choisi l’un plutôt que l’autre.

« J’ai eu pas mal de problèmes avec les autorités, toute personne qui établissait des règles ou la loi », a-t-il déclaré au média à propos de son adolescence. « J’ai abandonné l’école. Mon adolescence a été en fait une période très mouvementée pour moi… Une grande partie de mon comportement était probablement liée à la drogue. »

En 2016, il a déclaré à Rolling Stone qu’il était « essentiellement direct », précisant : « Mon expérience avec la drogue ? J’en ai consommé, beaucoup d’entre elles. Beaucoup d’entre elles étaient vraiment amusantes. toi dans le a–. »

Il a poursuivi : « Certains médicaments sont incroyables, mais le rapport risque/récompense est hors de propos. J’ai simplement vu trop d’exemples de ce qu’il ne faut pas faire. »