Jared Leto, John Mulaney et Lupita Nyong’o joueront dans « Lunik Heist »

Jared Leto, John Mulaney et Lupita Nyong’o ont signé pour jouer dans Le braquage de Lunikune comédie dramatique que Kemp Powers réalisera pour Searchlight Pictures, a annoncé vendredi la division appartenant à Disney.

Le scénario, écrit par Powers, s’inspire de l’histoire vraie du complot du gouvernement américain visant à voler un vaisseau spatial soviétique lors d’une exposition à Mexico en 1959. Le scénario est basé sur un article de Jeff Maysh, publié dans Revue technologique du MIT.

Les événements ont vu la CIA, voulant découvrir les capacités scientifiques des Soviétiques, intercepter et s’enfuir avec une sonde spatiale, étudier ses secrets et la restituer sans que l’autre partie sache ce qui s’était passé. Le braquage est resté secret jusqu’à sa déclassification en 2019.

Leto et Emma Ludbrook produisent sous leur bannière Paradox, aux côtés de Mark Johnson pour Gran Via Productions. Maysh servira de producteur exécutif.

En annonçant le projet, le président de Searchlight Pictures, Matthew Greenfield, a salué les « talents extraordinaires de Jared, Lupita et John » et le « visionnaire Kemp », décrivant Le braquage de Lunik comme « un voyage sauvage en montagnes russes, rempli de subterfuges et de héros improbables ».

La directrice du développement Zahra Phillips supervisera le projet de Searchlight Pictures, relevant du chef de la production et du développement DanTram Nguyen.

Les acteurs derrière le projet disposent à eux deux de nombreuses statuettes et certificats dignes d’être encadrés.

Powers a déjà travaillé comme réalisateur sur les films d’animation acclamés Spider-Man : à travers le Spider-Verse et Pixar Âmequi a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2021. Il a écrit Une nuit à Miami…adaptant sa pièce de théâtre du même nom de 2013, et a ainsi obtenu une nomination à l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Leto a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Club des acheteurs de Dallas. Ses crédits récents incluent Blade Runner 2049, Les petites choses, et Maison Gucci. Il joue ensuite dans Tron : Arès.

Mulaney est trois fois écrivain, comédien et acteur lauréat d’un Emmy Award, d’un Critics Choice Award et d’un WGA Award. Un ancien écrivain sur Samedi soir en directil a animé l’émission cinq fois, et fera sa sixième apparition ce week-end.

Nyong’o a remporté un Oscar pour sa performance dans le film de Steve McQueen. 12 ans d’esclave publié par Searchlight Pictures. Elle a récemment interprété le rôle principal du succès de DreamWorks Animation Le robot sauvage et a joué dans cet été Un endroit calme : premier jour. Elle a fait ses débuts à Broadway dans Éclipsé et sera ensuite vu comme Viola dans la production du Théâtre Public de La douzième nuit.

Powers est remplacé par WME, Media Talent Group et Johnson Shapiro. Leto et Mulaney sont remplacés par WME, tandis que Nyong’o est remplacé par CAA et Del Shaw.