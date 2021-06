Jared Leto groove sur « Kudukku » de Nivin Pauly-Nayanthara dans la vidéo VIRAL, le compositeur Shaan Rahman est « sans voix »

Les chansons du sud de l’Inde sont un succès auprès du public indien, mais maintenant, elles attirent également l’attention du monde entier. Récemment, la star hollywoodienne Jared Leto a partagé une vidéo de montage sur ses réseaux sociaux qui présente plusieurs moments de photobombage de lui alors que la chanson à succès malayalam « Kudukku » joue en arrière-plan.

Dans la vidéo hilarante réalisée par des fans, Jared peut être vu en train de photobomber plusieurs stars telles qu’Anne Hathaway, Jennifer Lopez, Drake, Matthew McConaughey et Gigi Hadid, entre autres, lors de divers événements sur le tapis rouge. Les photos et les vidéos ont changé au rythme de ‘Kudukku’ et la réaction des stars lorsqu’elles apprennent le photobombing est extrêmement amusante.

Jared a partagé la vidéo avec des emojis rieurs. Regardez la vidéo ici.

La chanteuse de Kudukku, Vineeth Sreenivasan, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit: « J’ai chanté cette chanson monsieur… cela a fait ma journée… merci beaucoup @shaanrahman @manumanjith_s. » Les fans ont adoré la vidéo et beaucoup ont laissé tomber des emojis rieurs dans les commentaires. « Photobomb est votre signature », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Au début, je pensais qu’il y avait un problème dans mon téléphone, puis j’ai réalisé que vous utilisiez la chanson « Kudukku » lol. » Un troisième utilisateur a écrit: « Ma mâchoire a laissé tomber l’audition de kudukku », tandis qu’un quatrième a commenté: « J’adore ton sens de l’humour Jared. »

Cette chanson pleine d’entrain en malayalam a brisé Internet en 2019 et a été largement écoutée lors des célébrations d’Onam au Kerala cette année-là. « Kudukku » est une chanson du film « Love Action Drama » de Nivin Pauly et Nayanthara. Le compositeur de la chanson, le directeur musical Shaan Rahman, était ravi de partager la vidéo sur Instagram. « @jaredleto a fait une vidéo avec KUDUKKU !! La fièvre ne s’arrête jamais !! Je suis sans voix en ce moment. @vineeth84 , @dhyansreenivasan , @manumanjith_s , @visakhsubramaniam , @ajuvarghese .. Merci Un moment formidable pour nous tous. Cela inclut VOUS », a-t-il écrit dans sa légende.

Côté travail, Jared Leto a été vu pour la dernière fois dans The Little Things. Jared et Anne Hathaway ont tourné pour la série Apple TV « WeCrashed », basée sur l’histoire vraie de la startup de co-working WeWork.