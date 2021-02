Vanity Fair a le premier regard sur la version de Leto du méchant de la bande dessinée et Leto dans une robe d’hôpital pourrait vous donner des cauchemars.

Et, au cas où vous vous poseriez la question, cela n’a rien à voir avec la façon dont Leto a dépeint le Joker dans « Suicide Squad » de 2016.

« La Justice League de Zack Snyder » est une coupe du réalisateur du film de 2017, « Justice League », basé sur DC Comics. Le film met en vedette Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg et Jason Momoa dans Aquaman.

C’est ce que nous savons du film, qui débutera le 18 mars sur HBO Max par Vanity Fair: « Joker apparaît dans le nouveau film lors d’une séquence se déroulant sur une Terre en ruine après que le tyran extraterrestre Darkseid ait envahi et décime la planète. C’est un rêve séquence, une vision psychique, vécue par Bruce Wayne de Ben Affleck qui révèle ce qui se passera si les super-héros ne parviennent pas à arrêter l’assaut. Joker est en quelque sorte le fantôme de Noël encore à venir, fournissant la motivation par la terreur. «