Jared Kushner parle des 2 milliards de dollars donnés par les Saoudiens

Jared Kushner, gendre de Donald Trump et l’un de ses anciens conseillers à la Maison Blanche, a défendu mardi ses relations commerciales avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane après avoir quitté le gouvernement, bien que le dirigeant arabe ait été accusé par les États-Unis d’être impliqué dans le conflit. meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

“Est-ce qu’on fait vraiment encore ça ?” Kushner a déclaré lors d’une interview en direct lors du sommet Axios BFD à Miami, lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le prince héritier saoudien était responsable du meurtre. “Je connais la personne avec qui j’ai eu affaire. Je pense que c’est un leader visionnaire. Je pense que ce qu’il a fait dans cette région est transformateur”, a-t-il déclaré.

Khashoggi, un journaliste américain de 59 ans qui critique les dirigeants saoudiens et Ben Salman, a été tué dans un consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, le 2 octobre 2018. Un mois plus tard, la CIA a conclu avec une grande confiance que l’Arabie saoudite Le prince héritier avait ordonné l’assassinat du journaliste, défiant les affirmations des dirigeants saoudiens selon lesquels ils n’étaient pas impliqués dans l’assassinat.

Jared Kushner le 23 août 2022, à New York. Kushner a défendu avoir reçu 2 milliards de dollars de financement du prince héritier saoudien pour sa société de capital-investissement, le qualifiant de « leader visionnaire ».

Trump, qui était alors président, a nié les conclusions et bloqué la publication d’un rapport non classifié identifiant toute personne impliquée dans l’affaire. Kushner, qui avait développé des liens avec le prince héritier saoudien au cours de son mandat à la Maison Blanche, a maintenu ces relations après la fin de l’administration Trump.

La société de capital-investissement créée par Kushner après avoir quitté la Maison Blanche, Affinity Partners, aurait reçu 2 milliards de dollars d’investissement du Fonds d’investissement public, le fonds souverain d’Arabie saoudite. En 2022, un porte-parole d’Affinity Partners a déclaré Le New York Times que la société, “comme beaucoup d’autres sociétés d’investissement de premier plan, est fière de compter parmi ses investisseurs PIF et d’autres organisations de premier plan qui appliquent des critères de sélection minutieux”.

Le rédacteur en chef d’Axios Business, Dan Primack, a fait pression sur Kushner mardi sur sa décision de rechercher un financement saoudien pour son entreprise. “Vous quittez la fonction publique, vous passez tout ce temps en particulier en Arabie Saoudite, à travailler avec eux, vous partez, quelques mois plus tard, six mois plus tard, vous recevez 2 milliards de dollars”, a-t-il déclaré. “D’un point de vue optique, ou même d’un point de vue éthique, étiez-vous à l’époque préoccupé par le fait de retirer de l’argent du PIF, et si vous aviez pu recommencer, l’auriez-vous fait différemment ?”

Kushner a nié tout conflit d’intérêts dans l’accord commercial avec le PIF et a rejeté les préoccupations éthiques liées à l’acceptation de fonds du prince héritier saoudien, qualifiant le pays d'”un des investisseurs les plus prestigieux au monde”.

A propos du meurtre de Khashoggi, Kushner a déclaré : “Je comprends pourquoi les gens, vous savez, sont bouleversés par cela. Je pense que ce qui s’est passé là-bas était absolument horrible. Mais encore une fois, notre travail consistait à représenter l’Amérique et à essayer de faire avancer les choses en Amérique. “.

Au cours de la même interview diffusée en direct, Kushner a déclaré qu’il ne rejoindrait pas la Maison Blanche si Trump remportait les élections de 2024.

“J’ai été très clair sur le fait que mon désir, à cette étape de ma vie, est de me concentrer sur mon entreprise”, a-t-il déclaré. “En tant que famille, j’ai vraiment apprécié l’opportunité d’être à l’écart des projecteurs. Ma femme et moi travaillions à la Maison Blanche, un travail 24h/24 et 7j/7 avec des enjeux élevés, et nous avons donc tous les deux vraiment apprécié cette opportunité. être ici en Floride avec les enfants. »