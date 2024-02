Jared Kushner défend que sa société d’investissement ait obtenu 2 milliards de dollars des Saoudiens après avoir quitté la Maison Blanche

New York — Jared Kushner, ancien conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche et son gendre, a défendu mardi ses relations commerciales après avoir quitté le gouvernement avec le prince héritier saoudien qui était impliqué dans le meurtre de 2018g du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Kushner a travaillé sur un large éventail de questions et de politiques au sein de l’administration Trump, y compris les efforts de paix au Moyen-Orient, et a développé une relation avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, qui a supervisé les réformes sociales et économiques, mais aussi un vaste projet de paix. répression de la dissidence dans le royaume.

Jared Kushner sur une photo non datée. Chris Kleponis / Polaris / Bloomberg / Getty Images



Après que Kushner ait quitté la Maison Blanche, il a lancé une société de capital-investissement qui a reçu un investissement de 2 milliards de dollars du fonds souverain contrôlé par le prince Mohammed, attirant ainsi l’attention des démocrates.

Kushner, s’exprimant mardi lors d’un sommet à Miami parrainé par la société de médias Axios, a déclaré qu’il respectait toutes les règles légales et éthiques. Il a rejeté l’idée qu’il y ait des inquiétudes quant à l’apparence d’un conflit d’intérêts dans son accord commercial.

“Si vous m’interrogez sur le travail que nous avons fait à la Maison Blanche, pour mes critiques, ce que je dis, c’est une seule décision que nous avons prise qui n’était pas dans l’intérêt de l’Amérique”, a déclaré Kushner.

Il a déclaré que le fonds souverain, qui détient des participations importantes dans des sociétés telles que Uber, Nintendo et Microsoft, est l’un des investisseurs les plus prestigieux au monde.

Il a également défendu le prince Mohammed lorsqu’on lui a demandé s’il croyait aux rapports des services de renseignement américains selon lesquels le prince avait approuvé le meurtre en 2018 de Khashoggi, dissident saoudien et chroniqueur du Washington Post. Le prince a nié toute implication.

“Est-ce qu’on fait vraiment encore ça ?” Kushner a d’abord répondu lorsqu’on lui a demandé s’il croyait aux conclusions des services de renseignement américains.

Kushner a déclaré qu’il n’avait pas vu le rapport des services de renseignement publié en 2021 qui concluait que le prince héritier avait probablement approuvé le meurtre de Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul.

“Je connais la personne avec qui j’ai eu affaire. Je pense que c’est un leader visionnaire. Je pense que ce qu’il a fait dans cette région est transformateur”, a déclaré Kushner.

Il a soutenu la politique de l’administration Trump et a qualifié de “l’un des plus grands compliments” que le président Biden ait renoncé à sa position initiale d’éviter les Saoudiens pour violations des droits de l’homme et travaille plutôt avec le prince héritier sur des questions telles que la production pétrolière et la sécurité dans la région. .

“Je comprends pourquoi les gens, vous savez, sont bouleversés par cela”, a déclaré Kushner à propos du meurtre de Khashoggi. “Je pense que ce qui s’est passé là-bas était absolument horrible. Mais encore une fois, notre travail consistait à représenter l’Amérique et à essayer de faire avancer les choses en Amérique.”

Kushner a également déclaré qu’il n’était pas intéressé à rejoindre la Maison Blanche si Trump remportait l’élection présidentielle de 2024, affirmant qu’il se concentrait sur ses activités d’investissement et sur sa vie avec sa famille en Floride, à l’abri des regards du public.