Le gendre de Donald Trump et ancien conseiller principal, Jared Kushner, affirme que l’Arabie saoudite est un endroit plus sûr pour les Juifs que les campus universitaires américains.

« L’une des ironies est qu’en tant que juif américain, vous êtes actuellement plus en sécurité en Arabie saoudite que sur un campus universitaire comme l’université de Columbia », a déclaré Kushner, qui est juif, sur « Sunday Morning Futures ».

“Ils m’ont permis de parler librement”, a déclaré Kushner, 42 ans, à propos des Saoudiens après son retour d’un voyage en Arabie Saoudite, où il a pris la parole lors d’une conférence.

Il y a eu une vague d’incidents antisémites à travers les États-Unis au cours desquels des manifestants pro-palestiniens ont exprimé leur colère contre les étudiants juifs sur les campus.

L’Université de Columbia a été contrainte de reporter sa collecte de fonds Giving Day la semaine dernière alors que son campus continue d’être secoué par les tensions liées au conflit en Israël. Donateur milliardaire, Leon Cooperman a menacé de couper les fonds à l’institution en raison des activités anti-israéliennes sur le campus, notamment par un professeur qui a qualifié l’attaque terroriste meurtrière du Hamas contre Israël du 7 octobre de « géniale ».

Les étudiants de l’Université de New York participent à un débrayage défendu par les Étudiants pour la justice en Palestine le 25 octobre. AFP via Getty Images

Mercredi soir, des étudiants juifs ont également été contraints de rester dans une bibliothèque de la Cooper Union à New York pendant que les manifestants les criaient dessus depuis l’extérieur.

Certains étudiants juifs ont entendu les manifestants scander : « Mondialisez l’Intifada de New York à Gaza ! » selon la conseillère municipale de New York Inna Vernikov (R-Brooklyn).

Kushner, descendant d’une riche famille juive américaine, est particulièrement proche des Saoudiens. Après avoir quitté la Maison Blanche de l’ère Trump, sa société de capital-investissement a reçu un investissement de 2 milliards de dollars du fonds souverain saoudien.

Durant son mandat dans l’administration Trump, Kushner a tenté de contribuer à la normalisation entre Israël et ses voisins arabes.

Une avancée diplomatique majeure a eu lieu en septembre 2020, lorsque les Émirats arabes unis et Bahreïn ont convenu de normaliser leurs relations avec Israël.

Mais un accord entre l’Arabie saoudite et Israël reste toujours insaisissable.

Jared Kushner s’est vivement intéressé à la politique étrangère et au Moyen-Orient lors de son mandat à la Maison Blanche de Trump. Getty Images

Les sondages ont indiqué que le public des Émirats arabes unis et de Bahreïn se méfie de cette décision. L’administration Biden avait toujours cherché à favoriser de bonnes relations entre Israël et l’Arabie saoudite, mais depuis l’attaque sanglante et surprise du Hamas contre Israël, des doutes subsistent quant à un réchauffement des tensions entre les deux pays.

Mais Kushner reste optimiste quant au fait que Riyad puisse encore jouer le jeu.

« Oui, je pense qu’ils aimeraient aller de l’avant avec l’accord avec l’Amérique et avec Israël », a répondu Kushner lorsqu’on lui a demandé si une normalisation des relations était encore possible.

« L’accord en discussion n’est pas seulement un partenariat avec Israël. Cela renforce également leurs liens avec l’Amérique », a-t-il déclaré à propos de l’Arabie saoudite.

Jared Kushner a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en septembre 2020. SPA/AFP via Getty Images

« Nous devons garder à l’esprit que si l’Amérique n’est pas proche de l’Arabie Saoudite, alors [the Saudis] ira dans l’autre sens vers la Chine. Et donc je pense que le sujet est en discussion.

Avant que la guerre n’éclate en Israël, les responsables de l’administration Biden envisageaient de conclure un traité de défense mutuelle avec l’Arabie saoudite ainsi que de partager la technologie nucléaire avec Riyad à des fins civiles. Le New York Times a rapporté.

Dans le cadre de l’hypothétique traité de défense mutuelle, qui est l’un des éléments qui pourraient encore être envisagés, les États-Unis et l’Arabie Saoudite accepteraient de se soutenir militairement en cas d’attaque.

Jared Kushner a déclaré qu’il n’était pas au courant de nombreux détails de l’accord potentiel négocié entre Israël et l’Arabie saoudite. RENARD

L’administration Biden a eu une relation quelque peu difficile avec les Saoudiens. Au cours de sa campagne de 2020, le président Biden a laissé entendre que le géant pétrolier serait relégué au statut de paria.

Il avait vivement critiqué l’éviscération brutale du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018 au consulat saoudien à Istanbul.

Plus tôt ce mois-ci, le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane, qui dirige de facto le royaume, a fait attendre le secrétaire d’État Antony Blinken pendant des heures pour une réunion et ne s’est présenté que le lendemain matin. Le Washington Post a rapporté.

Pendant ce temps, Israël a lancé une offensive terrestre élargie dans la bande de Gaza pour éliminer les membres du Hamas, a confirmé samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Jusqu’à présent, plus de 1 400 Israéliens et 33 Américains ont été tués dans le conflit.

On estime que plus de 8 000 Palestiniens ont été tués par le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Cet ensemble de données a fait l’objet de controverses en raison des antécédents du Hamas.











