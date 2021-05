Jared Harris de Tchernobyl est le fils de Dumbledore et Internet ne peut pas garder son calme

Les internautes sont restés perplexes après avoir découvert que le célèbre acteur de Tchernobyl Jared Harris est le fils de Richard Harris, l’acteur connu pour son rôle emblématique de Dumbledore. Les internautes se sont éclatés sur Twitter après avoir découvert le célèbre duo père-fils et ont partagé leur surprise sur le site de microblogging. Si vous êtes un cinéphile, vous êtes peut-être déjà au courant des performances d’acteur louées du duo et si vous ne l’êtes pas, nous sommes là pour vous.

Richard, un acteur irlandais, est bien connu pour sa brillante interprétation d’Albus Dumbledore dans les deux premiers films Harry Potter. Il est décédé tragiquement avant la réalisation du troisième opus en 2002, puis, Michael Gambon a repris le rôle dans les films ultérieurs.

Jared, le fils de Richard, a donné des performances exceptionnelles dans diverses séries télévisées comme Tchernobyl, The Crown, Mad Men et plus encore. Jared s’est fait connaître pour son rôle de Lane Pryce dans Mad Men et de Valery Legasov dans Tchernobyl. Alors que les gens se rendaient compte du duo père-fils, ils ont été surpris et ont exprimé leurs sentiments sur Twitter.

Le 23 mai, Chris Cairns, un caricaturiste, a tweeté à propos de la nouvelle et dans la section des commentaires, un autre utilisateur a souligné que « Jared ressemble exactement à Tchernobyl de Richard ».

J’avais ce jour quand j’ai découvert que Jared Harris était le fils de Richard Harris. — Chris Cairns (@cairnstoon) 23 mai 2021

J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert que Jared Harris était le fils de Richard Harris. Étant un grand passionné de films, comment ne le savais-je pas. – Jessnika (@Jessnika) 26 mai 2021

Un autre utilisateur a décrit sa réaction à la nouvelle comme « ces moments où vous réalisez ou apprenez quelque chose d’évident et vous demandez comment diable vous ne le saviez pas ?

Vous savez comment vous avez ces moments où vous réalisez ou apprenez quelque chose d’évident… alors vous vous demandez comment diable vous ne le saviez pas ? Ouais, je viens de réaliser que Jared Harris est le fils du regretté Richard Harris. Les deux absolument spectaculaires. Merci pour votre temps. pic.twitter.com/WSb2vD0TwW– Jabari Ali Davis (@JabariDavisNBA) 7 mars 2021

Beaucoup ont été époustouflés par les nouvelles connaissances tandis que certains ont remis en question leur existence pour avoir été inconscients de la nouvelle.

Comment ai-je pu arriver jusqu’ici sans me rendre compte que Jared Harris est le fils de Richard Harris ? — R. deValmont (@RdeValmont) 18 mai 2021

Jared Harris est le fils de Richard Harris. Je suis en retard sur absolument tout. — Spooky (@Spooky23) 24 mai 2021

Fait intéressant, la nouvelle a surpris les gens. Depuis quelques années, la rumeur dit que Jared pourrait jouer le jeune Dumbledore dans le film Les Animaux fantastiques et Où les trouver sorti en 2016.

Selon Aide-mémoire Showbiz, Richard avait des doutes sur le fait de jouer le directeur à Poudlard mais y a été forcé par sa petite-fille qui a affirmé qu’elle ne lui parlerait plus jamais s’il ne jouait pas Dumbledore. « Je n’avais donc pas beaucoup de choix à ce sujet », a-t-il déclaré.

