La carrière d’acteur estimée de Jared Harris comprend des performances nominées aux Emmy dans « Mad Men » et « The Crown », ainsi que des rôles dans des films tels que « L’Etrange histoire de Benjamin Button » de David Fincher, qui font de son rôle de soutien dans le tristement célèbre film de Jared Leto Le flop de la bande dessinée « Morbius », une valeur aberrante si étrange. Et pourtant, parfois, un acteur n’a qu’à payer les factures.

«J’ai une hypothèque à payer, vous savez», Harris dit au journal britannique I lorsqu’on lui a demandé s’il s’était connecté à « Morbius ». « Parfois, on dit oui à certaines choses parce qu’on a besoin de gagner de l’argent. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas avec le film, Harris a répondu : « J’ai observé que ce genre de films réussit bien si vous avez le sens de l’humour. Vous ne pouvez pas le traiter comme s’il s’agissait de Shakespeare. Alors oui, ce film aurait pu bénéficier d’un sens de l’humour plus espiègle.

Harris a joué dans « Morbius » dans le rôle du Dr Emil Nicholas, mentor et figure paternelle de Michael Morbius de Leto et de Milo Morbius de Matt Smith. Le film a été largement critiqué par la critique (il affiche une note de 15 % sur Rotten Tomatoes sur 287 critiques) et a explosé au box-office avec 167 millions de dollars au box-office mondial. « Morbius » n’a rapporté que 73 millions de dollars en Amérique du Nord.

« Oui, il a été jeté sous le bus », a déclaré Smith. Pierre roulante Royaume-Uni l’année dernière à propos du tanking « Morbius ». « Mais il faut juste faire avec. Que vas-tu faire d’autre ? C’est un film, en fin de compte, on ne sauve pas de vies. Pour une raison quelconque, cela n’a pas vraiment fonctionné et… C’est comme ça.

Variété Le critique Owen Gleiberman a critiqué « Morbius » dans sa critique, en écrivant : « Ce n’est ni original ni bon… ‘Morbius’ est un film Marvel générique, jusqu’au scientifique devenu vampire de Leto. Le film entier, réalisé par Daniel Espinosa à partir d’un scénario de Matt Sazama et Burk Sharpless, est générique – de manière lancinante, presque discordante. Vous le regardez et vous pensez : « C’est ce qui passe maintenant pour un nouveau chapitre de Marvel ? »